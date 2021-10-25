Рулет из брокколи и лосося, без преувеличения, является одним из наших фаворитов. В частности, потому, что не оставляет на талии лишних сантиметров, ведь готовится исключительно из полезных ингредиентов.
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Рулет из брокколи и лосося
- Время: 120 минут
- Порции: 8
Рулет из брокколи и лосося / Фото Fat Killers
Приготовление:
- Отварите соцветия брокколи в подсоленной кипящей воде в течение 7 – 10 минут. Откиньте на сито и оставьте на несколько минут, чтобы стекла лишняя жидкость.
- Отделите белки от желтков.
- В чаше блендера взбейте желтки с брокколи, добавьте муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте массу.
- Взбейте белки с щепоткой соли до устойчивых пиков и осторожно введите в массу из брокколи.
- Застелите противень пищевым пергаментом или силиконовым ковриком.
- Смажьте пергамент или коврик растительнім маслом и вылейте на него тесто из брокколи. Разровняйте лопаткой.
- Выпекайте корж из брокколи в духовке, разогретой до 200 градусов, 10 – 15 минут.
- Для начинки нарежьте лосось и огурец произвольными кусочками.
- Смешайте крем-сыр с греческим йогуртом.
- Готовый корж из брокколи немного охладите.
- Сформируйте рулет. Смажьте корж из брокколи крем-сыром с йогуртом, затем выложите кусочки лосося и огурца.
- Сверните рулет, заверните его в пищевую пленку и зафиксируйте края.
- Отправьте рулет в холодильник на 30 – 40 минут.
- После того как рулет настоится, нарежьте его и наслаждайтесь полезной вкуснятиной.
Приятного аппетита!