Баскский чизкейк: нежная выпечка родом из Испании

Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями на своей странице в инстаграме быстрым рецептом чизкейка. Он познакомился с ним в Испании.

Если для приготовления и выпечки классического чизкейка нам понадобится минимум 2 – 3 часа, то баскский можно назвать его быстрой версией.

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Владимир Ярославский подает чизкейк с черничным топингом, но вы можете заменить его любым другим: малиновым, клубничным или манговым. Суть процессов приготовления остается такой же.

Рецепт баскского чизкейка

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 8



Баскский чизкейк / Фото Владимира Ярославского

Приготовление:

Для приготовления ягодного топпинга смешайте чернику и сахар в сотейнике. Сварите все на медленном огне до густоты.

Оставьте охлаждаться при комнатной температуре.

Для приготовления чизкейка взбейте яйца, желток и сахар с помощью миксера.

Всыпьте муку и медленно перемешайте ложкой.

Сыр Филадельфия и сливки заранее выньте из холодильника, чтобы они были комнатной температуры.

Влейте к сыру яичную смесь, перемешайте и добавьте сливки. Опять перемешайте до однородной консистенции.

– 500 г сыра Филадельфия;– 190 г сахара;– 3 шт. сырых яиц и 1 желток;– 220 г сливок жирностью 33%;– 20 г муки.– 500 г свежезамороженной черники;– 2 ст. л. сахара.



Выпечка в духовке / Фото Владимира Ярославского

Выстелите дно круглой формы (26 сантиметров) пергаментом, немного смазанным сливочным маслом.

Вылейте смесь и разровняйте.

Разогрейте духовку до 210 градусов и отправьте чизкейк выпекаться в течение 20 минут.

Готовый чизкейк оставьте охлаждаться в приоткрыть духовке.



Баскский чизкейк / Фото Владимира Ярославского