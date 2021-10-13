Баскский чизкейк: нежная выпечка родом из Испании
Источник:инстаграм Владимира Ярославского
Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями на своей странице в инстаграме быстрым рецептом чизкейка. Он познакомился с ним в Испании.
Если для приготовления и выпечки классического чизкейка нам понадобится минимум 2 – 3 часа, то баскский можно назвать его быстрой версией.
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Владимир Ярославский подает чизкейк с черничным топингом, но вы можете заменить его любым другим: малиновым, клубничным или манговым. Суть процессов приготовления остается такой же.
Рецепт баскского чизкейка
- Время: 60 минут
- Порции: 8
Баскский чизкейк / Фото Владимира Ярославского
– 500 г сыра Филадельфия;
– 190 г сахара;
– 3 шт. сырых яиц и 1 желток;
– 220 г сливок жирностью 33%;
– 20 г муки.
Для начинки:
– 500 г свежезамороженной черники;
– 2 ст. л. сахара.
Приготовление:
- Для приготовления ягодного топпинга смешайте чернику и сахар в сотейнике. Сварите все на медленном огне до густоты.
- Оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
- Для приготовления чизкейка взбейте яйца, желток и сахар с помощью миксера.
- Всыпьте муку и медленно перемешайте ложкой.
- Сыр Филадельфия и сливки заранее выньте из холодильника, чтобы они были комнатной температуры.
- Влейте к сыру яичную смесь, перемешайте и добавьте сливки. Опять перемешайте до однородной консистенции.
Выпечка в духовке / Фото Владимира Ярославского
- Выстелите дно круглой формы (26 сантиметров) пергаментом, немного смазанным сливочным маслом.
- Вылейте смесь и разровняйте.
- Разогрейте духовку до 210 градусов и отправьте чизкейк выпекаться в течение 20 минут.
- Готовый чизкейк оставьте охлаждаться в приоткрыть духовке.
Баскский чизкейк / Фото Владимира Ярославского
- Сверху вылейте на готовую выпечку подготовленный черничный топпинг и подавайте к столу. Приятного аппетита!