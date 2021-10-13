Баскский чизкейк: нежная выпечка родом из Испании

13 октября 2021 , 20:05
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Источник:

инстаграм Владимира Ярославского

Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями на своей странице в инстаграме быстрым рецептом чизкейка. Он познакомился с ним в Испании.

Если для приготовления и выпечки классического чизкейка нам понадобится минимум 2 – 3 часа, то баскский можно назвать его быстрой версией.

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Владимир Ярославский подает чизкейк с черничным топингом, но вы можете заменить его любым другим: малиновым, клубничным или манговым. Суть процессов приготовления остается такой же.

Рецепт баскского чизкейка

  • Время: 60 минут
  • Порции: 8


Баскский чизкейк / Фото Владимира Ярославского

Ингредиенты:
– 500 г сыра Филадельфия;
– 190 г сахара;
– 3 шт. сырых яиц и 1 желток;
– 220 г сливок жирностью 33%;
– 20 г муки.
Для начинки:
– 500 г свежезамороженной черники;
– 2 ст. л. сахара.

Приготовление:

  1. Для приготовления ягодного топпинга смешайте чернику и сахар в сотейнике. Сварите все на медленном огне до густоты.
     
  2. Оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
     
  3. Для приготовления чизкейка взбейте яйца, желток и сахар с помощью миксера.
     
  4. Всыпьте муку и медленно перемешайте ложкой.
     
  5. Сыр Филадельфия и сливки заранее выньте из холодильника, чтобы они были комнатной температуры.
     
  6. Влейте к сыру яичную смесь, перемешайте и добавьте сливки. Опять перемешайте до однородной консистенции.


Выпечка в духовке / Фото Владимира Ярославского

  1. Выстелите дно круглой формы (26 сантиметров) пергаментом, немного смазанным сливочным маслом.
  1. Вылейте смесь и разровняйте.
  1. Разогрейте духовку до 210 градусов и отправьте чизкейк выпекаться в течение 20 минут.
  1. Готовый чизкейк оставьте охлаждаться в приоткрыть духовке.


Баскский чизкейк / Фото Владимира Ярославского

  1. Сверху вылейте на готовую выпечку подготовленный черничный топпинг и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак