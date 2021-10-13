Якщо на приготування та випікання класичного чизкейка нам знадобиться мінімум 2 – 3 години, то баскський можна назвати його швидкою версією.

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Володимир Ярославський подає чизкейк з чорничним топінгом, але ви можете замінити його на будь-який інший: малиновий, полуничний чи манговий. Суть процесів приготування залишається такою ж.

Рецепт баскського чизкейка

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 8



Баскський чизкейк / Фото Володимира Ярославського

Інгредієнти:

– 500 г сиру Філадельфія;

– 190 г цукру;

– 3 шт. сирих яєць та 1 жовток;

– 220 г вершків жирністю 33%;

– 20 г борошна.

Для начинки:

– 500 г свіжозамороженої чорниці;

– 2 ст. л. цукру.

Приготування:

Для приготування ягідного топінгу змішайте чорницю та цукор в сотейнику. Уваріть все на повільному вогні до густої консистенції.

Залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.

Для приготування чизкейка збийте яйця, жовток та цукор за допомогою міксера.

Всипте борошно та повільно перемішайте ложкою.

Сир Філадельфія та вершки заздалегідь вийміть з холодильника, щоб вони були кімнатної температури.

Влийте до сиру яєчну суміш, перемішайте та додайте вершки. Знову перемішайте до однорідної консистенції.



Випікання в духовці / Фото Володимира Ярославського

Вистеліть дно круглої форми (26 сантиметрів) пергаментом, трохи змащеним вершковим маслом.

Вилийте суміш та розрівняйте.

Розігрійте духовку до 210 градусів та відправте чизкейк випікатися протягом 20 хвилин.

Готовий чизкейк залишіть охолоджуватися в привідкритій духовці.



Баскський чизкейк / Фото Володимира Ярославського