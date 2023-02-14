Баскский чизкейк – очень нежный, чуть влажный изнутри и подгоревший снаружи десерт. Он покорил сердца ценителей изысканного сладкого во всем мире.

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Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер шеф" Владимир Яросдавский поделился рецептом, по которому сам готовит его дома.

Рецепт баскского чизкейка

Время: 5 часов

5 часов Порции: 8

Ингредиенты:

– 500 граммов сыра Филадельфия;

– 100 граммов сахара;

– 200 граммов куриных яиц;

– 160 граммов жирных коровьих сливок;

– ваниль.

Приготовление:

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Крем-сырь разминаем лопаткой, добавляем яйца, сахар, перемешиваем венчиком, вливаем сливки и снова венчиком делаем однородную смесь. Главное не выбиваем, а перемешиваем.

В форму диаметром 20 сантиметров кладем пергамент, разогреваем духовку до 220 градусов и выпекаем 21 минуту.

️Не пугайтесь, что изделие еще очень жидкое внутри, ведь потом мы охлаждаем чизкейк и даем выстоять в холоде хотя бы 3 – 4 часа. Текстура стабилизируется и будет по консистенции, как заварной крем внутри.

Нарезаем чизкейк порционными кусками, он будет с карамельными нотками и нежной серединкой.

Приятного аппетита!