Баскський чизкейк – надзвичайно ніжний, ледь вологий зсередини та підгорілий зовні десерт. Він підкорив серця поціновувачів вишуканого солодкого у цілому світі.

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Український шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер шеф" Володимир Яросдавський поділився рецептом, за яким й сам готує його вдома.

Рецепт баскського чизкейка

Час: 5 годин

5 годин Порції: 8

Інгредієнти:

– 500 грамів сиру Філадельфія;

– 100 грамів цукру;

– 200 грамів курячих яєць;

– 160 грамів жирних коров'ячих вершків;

– ваніль.

Приготування:

Усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Крем-сир розминаємо лопаткою, додаємо яйця, цукор, перемішуємо вінчиком, вливаємо вершки та знов вінчиком робимо однорідну суміш. Головне не вибиваємо, а перемішуємо.

У форму діаметром 20 сантиметрів кладемо пергамент, розігріваємо духовку до 220 градусів і випікаємо 21 хвилину.

️Не лякайтеся, що виріб ще дуже рідкий всередині, адже потім ми охолоджуємо чизкейк і даємо вистояти у холоді хоча б 3 – 4 години. Текстура стабілізується і буде по консистенції, як заварний крем в середині.

Нарізаємо чизкейк порційними шматками, він буде з карамельними нотками та ніжною серединкою.

Смачного!