Соленые бельгийские вафли с сыром: вкусная идея ленивого и сытного завтрака

2 марта 2024, 10:59
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Источник:

albik.food

Бельгийские вафли — идеальный вариант завтрака. Однако они бывают не только сладкими.

Приготовьте бельгийские вафли с сыром. По вкусу они будут похожими на хачапури.

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Рецепт вафель к завтраку

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 40 граммов растопленного сливочного масла;
– 150 граммов твердого сыра;
– 120 граммов молока;
– 6 граммов разрыхлителя;
– 100 граммов муки;
– половина чайной ложки соли.

Приготовление:

  1. Натрите творог на крупной терке.
  2. К творогу добавьте яйца, масло, молоко, соль, разрыхлитель и муку. Перемешайте до однородности.
  3. Выпекайте в вафельнице до готовности.
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Автор: Ольга Котів