Соленые бельгийские вафли с сыром: вкусная идея ленивого и сытного завтрака
2 марта 2024, 10:59Читати новину українською
Источник:albik.food
Бельгийские вафли — идеальный вариант завтрака. Однако они бывают не только сладкими.
Приготовьте бельгийские вафли с сыром. По вкусу они будут похожими на хачапури.
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Рецепт вафель к завтраку
- Время: 30 минут
- Порций: 2
– 2 яйца;
– 40 граммов растопленного сливочного масла;
– 150 граммов твердого сыра;
– 120 граммов молока;
– 6 граммов разрыхлителя;
– 100 граммов муки;
– половина чайной ложки соли.
Приготовление:
- Натрите творог на крупной терке.
- К творогу добавьте яйца, масло, молоко, соль, разрыхлитель и муку. Перемешайте до однородности.
- Выпекайте в вафельнице до готовности.