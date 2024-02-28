Такой метод прекрасно подойдет для тех, кому некогда бежать за фаршем, или если хочется куда-то применить консерву. Попробуйте – вам понравится.

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Рыбные котлеты из консервы

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 180 граммов риса;

– 1 банка консервированного тунца;

– 1 луковица;

– свежий укроп по вкусу;

– 1 яйцо;

– 40 граммов панировочных сухарей;

– соль, перец по вкусу;

– растительное масло.

Приготовление:

Отварите рис до готовности в подсоленной воде. Откиньте на дуршлаг, промойте холодной водой и оставьте. Жидкость из банки с консервой слейте, а содержимое разомните. Очищенный лук нарежьте кубиком, а укроп измельчите. Соедините рис, консерву, лук, укроп и яйцо. Посолите, поперчите и перемешайте. Влажными руками сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях. Жарьте на сковороде, смазанной маслом, по 6 минут с каждой стороны.

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