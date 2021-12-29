Бенто-торт: рецепт популярного торта для двоих

Удивите родных и близких популярным бенто-тортом, который вы с легкостью можете приготовить дома. Рецепт очень простой, а торт – яркий.

Бенто-торт – небольшой торт весом 400 – 500 граммов. Его особенность состоит в том, что он рассчитан на одну или две порции. Обычно его упаковывают в персональную коробку.

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Впервые бенто-торт появился в Корее, однако впоследствии приобрел популярность во всем мире.

Рецепт простого бенто-торта

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 450 – 500 грамм

– 6 штук сырых куриных яиц;– 150 граммов сахара;– 120 граммов муки;– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;– 10 граммов какао.– 70 миллилитров воды;– 1 столовая ложка сахара;– 1 чайная ложка лимонного сока.

Приготовление:

Тщательно взбейте белки, добавьте сахар и взбивайте до его растворения.

К пышной белковой массе добавьте желтки, муку и разрыхлитель. Взбейте массу на низких оборотах миксера или перемешайте лопаткой.

Половину теста выложите на обычный противень для духовки. Разровняйте его на половине противеня.

В остальное тесто добавьте какао и перемешайте. Выложите его на вторую половину противеня.

Соедините две массы шпажкой, чтобы получился узор.

Выпекайте тесто в духовке при температуре 170 градусов 20 минут.

Снимите с бисквита корочку, вырежьте шесть лепешек диаметром 12 сантиметров.

– 300 граммов крем-сыра;– 20 граммов сгущенки;– 20 граммов сахарной пудры;– 100 граммов сливочного масла.– малина;– соленая карамель;– арахис;– шоколад.

Приготовление:

В чаше для миксера смешайте крем-сыр, сахарную пудру, сгущенку и мягкое масло.

Переложите крем в кондитерский мешок для удобства.

Пропитайте лепешки лимонным сиропом.

Выложите крем, малину, снова крем. Разровняйте все лопаткой и накройте другим бисквитом.

Задекорируйте кремом бенто-торт по своему вкусу.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления бенто-торта от Лилии Цвит: