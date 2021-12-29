Бенто-торт – небольшой торт весом 400 – 500 граммов. Его особенность состоит в том, что он рассчитан на одну или две порции. Обычно его упаковывают в персональную коробку.
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Впервые бенто-торт появился в Корее, однако впоследствии приобрел популярность во всем мире.
Рецепт простого бенто-торта
- Время: 60 минут
- Порции: 450 – 500 грамм
Приготовление:
- Тщательно взбейте белки, добавьте сахар и взбивайте до его растворения.
- К пышной белковой массе добавьте желтки, муку и разрыхлитель. Взбейте массу на низких оборотах миксера или перемешайте лопаткой.
- Половину теста выложите на обычный противень для духовки. Разровняйте его на половине противеня.
- В остальное тесто добавьте какао и перемешайте. Выложите его на вторую половину противеня.
- Соедините две массы шпажкой, чтобы получился узор.
- Выпекайте тесто в духовке при температуре 170 градусов 20 минут.
- Снимите с бисквита корочку, вырежьте шесть лепешек диаметром 12 сантиметров.
Приготовление:
- В чаше для миксера смешайте крем-сыр, сахарную пудру, сгущенку и мягкое масло.
- Переложите крем в кондитерский мешок для удобства.
- Пропитайте лепешки лимонным сиропом.
- Выложите крем, малину, снова крем. Разровняйте все лопаткой и накройте другим бисквитом.
- Задекорируйте кремом бенто-торт по своему вкусу.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления бенто-торта от Лилии Цвит: