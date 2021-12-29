Бенто-торт – небольшой торт весом 400 – 500 граммов. Его особенность состоит в том, что он рассчитан на одну или две порции. Обычно его упаковывают в персональную коробку.

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Впервые бенто-торт появился в Корее, однако впоследствии приобрел популярность во всем мире.

Рецепт простого бенто-торта

  • Время: 60 минут
  • Порции: 450 – 500 грамм

Приготовление:

  1. Тщательно взбейте белки, добавьте сахар и взбивайте до его растворения.
  1. К пышной белковой массе добавьте желтки, муку и разрыхлитель. Взбейте массу на низких оборотах миксера или перемешайте лопаткой.
  1. Половину теста выложите на обычный противень для духовки. Разровняйте его на половине противеня.
  1. В остальное тесто добавьте какао и перемешайте. Выложите его на вторую половину противеня.
  1. Соедините две массы шпажкой, чтобы получился узор.
  1. Выпекайте тесто в духовке при температуре 170 градусов 20 минут.
  1. Снимите с бисквита корочку, вырежьте шесть лепешек диаметром 12 сантиметров.

Приготовление:

  1. В чаше для миксера смешайте крем-сыр, сахарную пудру, сгущенку и мягкое масло.
  1. Переложите крем в кондитерский мешок для удобства.
  1. Пропитайте лепешки лимонным сиропом.
  1. Выложите крем, малину, снова крем. Разровняйте все лопаткой и накройте другим бисквитом.
  1. Задекорируйте кремом бенто-торт по своему вкусу.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления бенто-торта от Лилии Цвит: