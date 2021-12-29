Бенто-торт – це невеликий торт вагою 400 – 500 грамів. Його особливість в тому, що він розрахований на одну або дві порції. Зазвичай його упаковують у персональну коробку.

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Вперше бенто-торт з'явився в Кореї, проте згодом набув популярності в цілому світі.

Рецепт простого бенто-торта

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 450 – 500 грамів

Інгредієнти для коржа:

– 6 штук сирих курячих яєць;

– 150 грамів цукру;

– 120 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;

– 10 грамів какао.

Для просочування:

– 70 мілілітрів води;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 чайна ложка лимонного соку.

Приготування:

Ретельно збийте білки, додайте цукру та збивайте до його розчинення.

До пишної білкової маси додайте жовтки, борошно та розпушувач. Збийте масу на низьких обертах міксера або перемішайте лопаткою.

Половину тіста викладіть на звичайне деко для духовки. Розрівняйте його на половині деко.

До решти тіста додайте какао та перемішайте. Викладіть його на другу половину деко.

З'єднайте дві маси шпажкою, щоб вийшов візерунок.

Випікайте тісто в духовці при температурі 170 градусів 20 хвилин.

Зніміть з бісквіта кірочку, виріжте шість коржів діаметром 12 сантиметрів.

Інгредієнти для крему:

– 300 грамів крем-сиру;

– 20 грамів згущеного молока;

– 20 грамів цукрової пудри;

– 100 грамів вершкового масла.

Додатково:

– малина;

– солона карамель;

– арахіс;

– шоколад.

Приготування:

У чаші для міксера змішайте крем-сир, цукрову пудру, згущене молоко та м'яке масло.

Перекладіть крем у кондитерський мішок для зручності.

Просочіть коржі лимонним сиропом.

Викладіть крем, малину, знову крем. Розрівняйте все лопаткою та накрийте іншим бісквітом.

Задекоруйте кремом бенто-торт на свій смак.

Смачного!

Відеорецепт приготування бенто-торта від Лілії Цвіт: