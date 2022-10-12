Без консервации, стерилизации и заморозки: необычная заготовка помидоров на зиму
12 октября 2022 , 15:19Читати новину українською
Каждый из нас уже летом заботится о зимних вкусностях. Консервированные помидоры – один из них, но не всегда следует придерживаться стандартных рецептов.
Заготовка помидоров в банках – процесс не из легких и занимает много времени, уверен 24 канал. Не у всех есть свободные пару часов для того, чтобы провести их на кухне.
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В таком случае не следует отказываться от заготовки томатов, а просто рассмотреть другие варианты. Например, помидоры можно высушить и даже сделать из них вкуснейшую приправу, подходящую для всех блюд.
Рецепт сушеных помидоров
Время: 40 минут + 4 часа приготовления в духовке
Порций: 2
Вкус зимы / Фото Pixabay
Ингредиенты:
- помидоры – 2 килограмма;
- соль – 2 столовые ложки;
- приправы по вкусу.
Приготовление:
- В зависимости от размера нарезаем помидоры. Меньшие овощи режем пополам, побольше – кружочками до 1 сантиметра.
- Кладем заготовки в удобную кастрюлю, посыпаем солью.
- Греем духовку до 100 градусов. Включаем верхний и нижний подогревы, а также конвенцию.
- Через 15 минут сливаем лишний сок.
- Застилаем противень пергаментной бумагой и выкладываем на него помидоры.
- Ставим помидоры в духовку на 4 часа. После этого они будут смаковать как насыщенные помидорные чипсы.
- При желании можно измельчить их до порошкообразного состояния. Получившуюся специю можно добавлять к любым блюдам.
Приятного аппетита!