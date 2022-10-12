Без консервации, стерилизации и заморозки: необычная заготовка помидоров на зиму

Каждый из нас уже летом заботится о зимних вкусностях. Консервированные помидоры – один из них, но не всегда следует придерживаться стандартных рецептов.

Заготовка помидоров в банках – процесс не из легких и занимает много времени, уверен 24 канал. Не у всех есть свободные пару часов для того, чтобы провести их на кухне.

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В таком случае не следует отказываться от заготовки томатов, а просто рассмотреть другие варианты. Например, помидоры можно высушить и даже сделать из них вкуснейшую приправу, подходящую для всех блюд.

Рецепт сушеных помидоров

Время: 40 минут + 4 часа приготовления в духовке

Порций: 2

Вкус зимы / Фото Pixabay

Ингредиенты:

помидоры – 2 килограмма;

соль – 2 столовые ложки;

приправы по вкусу.

Приготовление:

В зависимости от размера нарезаем помидоры. Меньшие овощи режем пополам, побольше – кружочками до 1 сантиметра. Кладем заготовки в удобную кастрюлю, посыпаем солью. Греем духовку до 100 градусов. Включаем верхний и нижний подогревы, а также конвенцию. Через 15 минут сливаем лишний сок. Застилаем противень пергаментной бумагой и выкладываем на него помидоры. Ставим помидоры в духовку на 4 часа. После этого они будут смаковать как насыщенные помидорные чипсы. При желании можно измельчить их до порошкообразного состояния. Получившуюся специю можно добавлять к любым блюдам.

Приятного аппетита!