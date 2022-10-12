Заготівля помідорів у банках – процес не з легких та займає багато часу, впевнений 24 канал. Та не всі мають вільні години для того, щоб провести їх на кухні.
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У такому разі не варто відмовлятися від заготівлі томатів, а просто розглянути інші варіанти. Наприклад, помідори можна висушити та навіть зробити з них дуже смачну приправу, яка пасуватиме для усіх страв.
Рецепт сушених помідорів
Час: 40 хвилин + 4 години приготування в духовці
Порцій: 2
Смак зими / Фото Pixabay
Інгредієнти:
- помідори – 2 кілограми;
- сіль – 2 столові ложки;
- приправи до смаку.
Приготування:
- Залежно від розміру нарізаємо помідори. Менші овочі ріжемо навпіл, більші – кружечками до 1 сантиметра.
- Кладемо заготовки у зручну каструлю, посипаємо сіллю.
- Гріємо духовку до 100 градусів. Вмикаємо верхній та нижній підігріви, а також конвенцію.
- Через 15 хвилин зливаємо зайвий сік.
- Застеляємо деко пергаментним папером та викладаємо на нього помідори.
- Ставимо помідори у духовку на 4 години. Після цього вони будуть смакувати як насичені помідорні чіпси.
- За бажання можна подрібнити їх до порошкоподібного стану. Отриману спецію можна додавати до будь-яких страв.
Смачного!