Заготівля помідорів у банках – процес не з легких та займає багато часу, впевнений 24 канал. Та не всі мають вільні години для того, щоб провести їх на кухні.

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У такому разі не варто відмовлятися від заготівлі томатів, а просто розглянути інші варіанти. Наприклад, помідори можна висушити та навіть зробити з них дуже смачну приправу, яка пасуватиме для усіх страв.

Рецепт сушених помідорів

Час: 40 хвилин + 4 години приготування в духовці

Порцій: 2

Смак зими / Фото Pixabay

Інгредієнти:

помідори – 2 кілограми;

сіль – 2 столові ложки;

приправи до смаку.

Приготування:

Залежно від розміру нарізаємо помідори. Менші овочі ріжемо навпіл, більші – кружечками до 1 сантиметра. Кладемо заготовки у зручну каструлю, посипаємо сіллю. Гріємо духовку до 100 градусів. Вмикаємо верхній та нижній підігріви, а також конвенцію. Через 15 хвилин зливаємо зайвий сік. Застеляємо деко пергаментним папером та викладаємо на нього помідори. Ставимо помідори у духовку на 4 години. Після цього вони будуть смакувати як насичені помідорні чіпси. За бажання можна подрібнити їх до порошкоподібного стану. Отриману спецію можна додавати до будь-яких страв.

Смачного!