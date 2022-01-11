Без майонеза: праздничный салат со свеклой на Старый Новый год 2022

Через несколько дней Старый Новый год, чтобы вы не готовили традиционный оливье к праздничному столу, мы предлагаем вам свежий салат из отварной свеклы, сыра и грецких орешков.

Хватит заправлять все салаты майонезом – слишком калорийно и не полезно. Попробуйте свежие салаты с соусами собственного приготовления. Их множество!

Читайте также Когда вкусно всем: 3 легких рецепта сытных завтраков для себя и родных

Одной из таких витаминных "бомб" с полезной заправкой является салат из отварной свеклы, козьего сыра, грецких орехов и свежими листьями любимой зелени.

Витаминный салат со свеклой и козьим сыром

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2



Фото Cooking ny times

– 100 граммов запеченной свеклы;– 100 граммов козьего сыра;– 50 граммов апельсина;– 30 граммов грецких орехов;– свежие листья салата.– лимонный сок;– сахар;– оливковое масло.

Приготовление:

Тщательно нарежьте свеклу большими кусками.

Апельсин разрежьте на дольки (вырежьте мякоть, снимите пленку).

Для соуса смешайте все ингредиенты и немного прогрейте, чтобы сахар растопился.

В порционные тарелки выложите листья салата, полейте соусом.

Посыпьте салат творогом, выложите куски свеклы.

По желанию можно дополнительно полить салат соусом.

Посыпьте все орешками и сразу подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Проверьте себя! А вы умеете есть палочками: