Без майонеза: праздничный салат со свеклой на Старый Новый год 2022

11 января 2022 , 17:52
Читати новину українською

Источник:

Сooking nytimes

Через несколько дней Старый Новый год, чтобы вы не готовили традиционный оливье к праздничному столу, мы предлагаем вам свежий салат из отварной свеклы, сыра и грецких орешков.

Хватит заправлять все салаты майонезом – слишком калорийно и не полезно. Попробуйте свежие салаты с соусами собственного приготовления. Их множество!

Читайте также Когда вкусно всем: 3 легких рецепта сытных завтраков для себя и родных

Одной из таких витаминных "бомб" с полезной заправкой является салат из отварной свеклы, козьего сыра, грецких орехов и свежими листьями любимой зелени.

Витаминный салат со свеклой и козьим сыром

  • Время: 20 минут
  • Порции: 2


Фото Cooking ny times

Ингредиенты:
– 100 граммов запеченной свеклы;
– 100 граммов козьего сыра;
– 50 граммов апельсина;
– 30 граммов грецких орехов;
– свежие листья салата.
Для соуса:
– лимонный сок;
– сахар;
– оливковое масло.

Приготовление:

  1. Тщательно нарежьте свеклу большими кусками.
     
  2. Апельсин разрежьте на дольки (вырежьте мякоть, снимите пленку).
     
  3. Для соуса смешайте все ингредиенты и немного прогрейте, чтобы сахар растопился.
     
  4. В порционные тарелки выложите листья салата, полейте соусом.
     
  5. Посыпьте салат творогом, выложите куски свеклы.
     
  6. По желанию можно дополнительно полить салат соусом.
     
  7. Посыпьте все орешками и сразу подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Проверьте себя! А вы умеете есть палочками:

 

Автор: Богданна Рибак