Без майонеза: праздничный салат со свеклой на Старый Новый год 2022
11 января 2022 , 17:52Читати новину українською
Источник:Сooking nytimes
Через несколько дней Старый Новый год, чтобы вы не готовили традиционный оливье к праздничному столу, мы предлагаем вам свежий салат из отварной свеклы, сыра и грецких орешков.
Хватит заправлять все салаты майонезом – слишком калорийно и не полезно. Попробуйте свежие салаты с соусами собственного приготовления. Их множество!
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Одной из таких витаминных "бомб" с полезной заправкой является салат из отварной свеклы, козьего сыра, грецких орехов и свежими листьями любимой зелени.
Витаминный салат со свеклой и козьим сыром
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Фото Cooking ny times
– 100 граммов запеченной свеклы;
– 100 граммов козьего сыра;
– 50 граммов апельсина;
– 30 граммов грецких орехов;
– свежие листья салата.
Для соуса:
– лимонный сок;
– сахар;
– оливковое масло.
Приготовление:
- Тщательно нарежьте свеклу большими кусками.
- Апельсин разрежьте на дольки (вырежьте мякоть, снимите пленку).
- Для соуса смешайте все ингредиенты и немного прогрейте, чтобы сахар растопился.
- В порционные тарелки выложите листья салата, полейте соусом.
- Посыпьте салат творогом, выложите куски свеклы.
- По желанию можно дополнительно полить салат соусом.
- Посыпьте все орешками и сразу подавайте на стол.
Приятного аппетита!
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