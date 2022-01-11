Хватит заправлять все салаты майонезом – слишком калорийно и не полезно. Попробуйте свежие салаты с соусами собственного приготовления. Их множество!
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Одной из таких витаминных "бомб" с полезной заправкой является салат из отварной свеклы, козьего сыра, грецких орехов и свежими листьями любимой зелени.
Витаминный салат со свеклой и козьим сыром
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Фото Cooking ny times
Приготовление:
- Тщательно нарежьте свеклу большими кусками.
- Апельсин разрежьте на дольки (вырежьте мякоть, снимите пленку).
- Для соуса смешайте все ингредиенты и немного прогрейте, чтобы сахар растопился.
- В порционные тарелки выложите листья салата, полейте соусом.
- Посыпьте салат творогом, выложите куски свеклы.
- По желанию можно дополнительно полить салат соусом.
- Посыпьте все орешками и сразу подавайте на стол.
Приятного аппетита!
Проверьте себя! А вы умеете есть палочками: