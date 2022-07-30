Зимой овощи и фрукты стоят непомерно дорого, поэтому хозяйки пытаются запастись летом, консервируя или замораживая продукты. Однако при консервировании вкус и полезные свойства овощей не всегда сохраняются, поэтому во многих случаях наилучшим вариантом будет замораживание. С баклажаном все не так просто, но следование рекомендациям позволит получить наилучший результат.

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Перед тем как заморозить баклажаны на зиму, их необходимо предварительно замочить. Если этого не сделать, мякоть при замораживании будет напоминать жвачку. Баклажаны вымачивают только в соленом растворе, чтобы убрать присущую этому фрукту горечь.

Вкусно зимой / Фото pexels

Готовя баклажаны к заморозке, их важно укутать, чтобы в них не попадал воздух, в противном случае плоды окислятся. Перед закладкой овощей на хранение в морозильную камеру просушите их, чтобы они не содержали лишнюю влагу. Замороженные баклажаны хранятся только в герметичной таре или пищевом пакете не более полугода.

Прекрасный овощ / Фото pexels

Прекрасный способ хранения этого овоща на зиму – замораживание печеных баклажанов. В таком виде они сохраняют большинство своих полезных свойств и после размораживания можно приготовить любое любимое блюдо. Для этого следует промыть баклажаны и очистить от кожуры. Нарезать ломтиками, пластинами или кружочками, посыпать солью, через несколько часов слить сок и отжать овощи. Далее выложить на противень, смазанный растительным маслом.

Духовка должна быть предварительно разогрета до 180 градусов. Запекайте ломтики до готовности, что займет около получаса. Точное время зависит от того, насколько велики порции и каково их количество.

Перед замораживанием баклажаны должны полностью остыть. Затем упакуйте овощные нарезки в пакеты или пластиковые контейнеры и отправьте в морозильную камеру.