Даже печь не надо: как приготовить торт "Битое стекло" – быстрый рецепт
24 апреля 2024, 20:45Читати новину українською
Источник:Shuba
Торт "Битое стекло" любят многие украинцы. И не зря, ведь это вкусный и очень красивый десерт.
Кроме этого, простота приготовления просто поражает. Выпекать ничего не надо, ведь главный ингредиент – это желе.
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Рецепт торта "Битое стекло"
- Время: 50 минут
- Порций: 5
– 500 граммов сметаны;
– 3 чайные ложки желатина;
– 100 граммов сахара;
– 3 пакетика разного желе.
Приготовление:
- Возьмите готовую смесь для приготовления фруктового желе трех разных вкусов. Например, киви, клубнику и апельсин. Приготовьте желе по инструкции.
- Разлейте его в формы и оставьте застывать в холодильнике на несколько часов.
- Застывшее желе достаньте из формы и нарежьте большими произвольными кусками. Достаточно будет по стаканчику желе каждого вкуса.
- Нарезанные кубики положите в формы для подачи готового десерта – большие или маленькие, на ваш вкус.
- Желатин залейте 100 миллилитрами воды и оставьте на 15 минут, чтобы набух.
- В отдельной миске взбейте миксером сметану и сахар. Важно, чтобы сахар полностью растаял.
- Продолжайте взбивать смесь миксером и постепенно добавьте желатин.
- Формы с цветным желе осторожно залейте сметанной смесью и оставьте в холодильнике на час.