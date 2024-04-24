Кроме этого, простота приготовления просто поражает. Выпекать ничего не надо, ведь главный ингредиент – это желе.

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Рецепт торта "Битое стекло"

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 500 граммов сметаны;

– 3 чайные ложки желатина;

– 100 граммов сахара;

– 3 пакетика разного желе.

Приготовление:

Возьмите готовую смесь для приготовления фруктового желе трех разных вкусов. Например, киви, клубнику и апельсин. Приготовьте желе по инструкции. Разлейте его в формы и оставьте застывать в холодильнике на несколько часов. Застывшее желе достаньте из формы и нарежьте большими произвольными кусками. Достаточно будет по стаканчику желе каждого вкуса. Нарезанные кубики положите в формы для подачи готового десерта – большие или маленькие, на ваш вкус. Желатин залейте 100 миллилитрами воды и оставьте на 15 минут, чтобы набух. В отдельной миске взбейте миксером сметану и сахар. Важно, чтобы сахар полностью растаял. Продолжайте взбивать смесь миксером и постепенно добавьте желатин. Формы с цветным желе осторожно залейте сметанной смесью и оставьте в холодильнике на час.

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