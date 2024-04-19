Такая выпечка точно понравится вашим родным. Обязательно сохраните этот рецепт.
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Рецепт пляцка "Вышиванка"
- Время: 3 часа
- Порций: 8
Приготовление:
- Чтобы сделать белое тесто, перемешайте муку с разрыхлителем, после чего порубите его с маслом и маргарином. Добавьте перетертые с сахаром желтки и сметану. Замесите тесто.
- Черное тесто готовится аналогично, однако в начале к муке надо добавить какао. Муку и какао лучше просеивать через сито. Готовое тесто разделите на две части и поставьте на 1 – 2 часа в холодильник, чтобы оно затвердело.
- Тем временем белки хорошо взбейте в пену, добавьте сахар и продолжайте взбивать до его полного растворения.
- Белое тесто также разделите на две части. Испеките два коржа – раскатанный пласт белого теста, сверху слой повидла, половина белковой пены, порубленные орехи и изюм, а сверху – слой натертого на крупной терке черного теста. Выпекайте коржи при температуре 180 – 200 градусов до готовности.
- Для крема сварите пудинг на молоке и охладите его до комнатной температуры. Масло для крема тоже должно быть комнатной температуры. Сначала взбейте миксером масло, далее постепенно добавьте к нему сахарную пудру, а тогда, продолжая взбивать, по 1 ложке кладите пудинг. Должна получиться однородная масса.
- Охлажденные коржи намажьте кремом и оставьте на некоторое время настояться.