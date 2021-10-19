Если вы еще не готовили "битые" баклажаны – время попробовать. Они получаются мягкими и сочными внутри, а благодаря твердому сыру имеют хрустящую корочку.
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Рецепт "битых" баклажанов
- Время: 60 минут
- Порции: 3
"Битые" баклажаны / Фото Fat Killers
Приготовление:
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Тщательно помойте овощи. С помощью скалки бьем баклажаны, но так, чтобы не лопнула кожица. Они должны быть мягкие и гибкие.
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Нарежьте куриное филе, помидоры и лук средними кубиками.
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Твердый сыр натрите на крупной терке.
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В глубокой посуде смешайте курицу, молотую паприку, сырое яйцо, лук и помидоры. Полейте йогуртом и перемешайте.
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На баклажанах сделайте надрез, начините их начинкой. Посыпьте баклажаны тертым сыром.
"Битые" баклажаны / Фото Fat Killers
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Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте "битые" баклажаны в течение 30 – 40 минут.
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Перед подачей к столу посыпьте блюдо мелко нарезанной зеленью. Приятного аппетита!