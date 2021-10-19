Если вы еще не готовили "битые" баклажаны – время попробовать. Они получаются мягкими и сочными внутри, а благодаря твердому сыру имеют хрустящую корочку.

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Рецепт "битых" баклажанов

Время: 60 минут

60 минут Порции: 3



"Битые" баклажаны / Фото Fat Killers

Ингредиенты:

– 3 средних баклажана;

– 6 ст. л. греческого йогурта;

– 300 г куриного филе;

– 2 шт. помидоров;

– 1 сырое куриное яйцо,

– 70 г твердого сыра;

– 1 репчатый лук;

– 1 ч. л. молотой паприки;

– любимая зелень.

Приготовление:

Тщательно помойте овощи. С помощью скалки бьем баклажаны, но так, чтобы не лопнула кожица. Они должны быть мягкие и гибкие. Нарежьте куриное филе, помидоры и лук средними кубиками. Твердый сыр натрите на крупной терке. В глубокой посуде смешайте курицу, молотую паприку, сырое яйцо, лук и помидоры. Полейте йогуртом и перемешайте. На баклажанах сделайте надрез, начините их начинкой. Посыпьте баклажаны тертым сыром.



"Битые" баклажаны / Фото Fat Killers