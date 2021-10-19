"Битые" баклажаны с курицей: рецепт диетического блюда на каждый день
Источник:инстаграм Fat Killers
Из баклажанов можно приготовить много интересных и вкусных блюд. Мы подготовили для вас рецепт "битых" баклажанов с сочной начинкой из курицы и овощей. Кстати, блюдо довольно диетическое, поэтому его можно употреблять на правильном питании.
Если вы еще не готовили "битые" баклажаны – время попробовать. Они получаются мягкими и сочными внутри, а благодаря твердому сыру имеют хрустящую корочку.
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Рецепт "битых" баклажанов
- Время: 60 минут
- Порции: 3
"Битые" баклажаны / Фото Fat Killers
– 3 средних баклажана;
– 6 ст. л. греческого йогурта;
– 300 г куриного филе;
– 2 шт. помидоров;
– 1 сырое куриное яйцо,
– 70 г твердого сыра;
– 1 репчатый лук;
– 1 ч. л. молотой паприки;
– любимая зелень.
Приготовление:
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Тщательно помойте овощи. С помощью скалки бьем баклажаны, но так, чтобы не лопнула кожица. Они должны быть мягкие и гибкие.
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Нарежьте куриное филе, помидоры и лук средними кубиками.
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Твердый сыр натрите на крупной терке.
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В глубокой посуде смешайте курицу, молотую паприку, сырое яйцо, лук и помидоры. Полейте йогуртом и перемешайте.
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На баклажанах сделайте надрез, начините их начинкой. Посыпьте баклажаны тертым сыром.
"Битые" баклажаны / Фото Fat Killers
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Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте "битые" баклажаны в течение 30 – 40 минут.
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Перед подачей к столу посыпьте блюдо мелко нарезанной зеленью. Приятного аппетита!