"Битые" баклажаны с курицей: рецепт диетического блюда на каждый день

Из баклажанов можно приготовить много интересных и вкусных блюд. Мы подготовили для вас рецепт "битых" баклажанов с сочной начинкой из курицы и овощей. Кстати, блюдо довольно диетическое, поэтому его можно употреблять на правильном питании.

Если вы еще не готовили "битые" баклажаны – время попробовать. Они получаются мягкими и сочными внутри, а благодаря твердому сыру имеют хрустящую корочку.

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Рецепт "битых" баклажанов

Время: 60 минут

60 минут Порции: 3



"Битые" баклажаны / Фото Fat Killers

Приготовление:

Тщательно помойте овощи. С помощью скалки бьем баклажаны, но так, чтобы не лопнула кожица. Они должны быть мягкие и гибкие. Нарежьте куриное филе, помидоры и лук средними кубиками. Твердый сыр натрите на крупной терке. В глубокой посуде смешайте курицу, молотую паприку, сырое яйцо, лук и помидоры. Полейте йогуртом и перемешайте. На баклажанах сделайте надрез, начините их начинкой. Посыпьте баклажаны тертым сыром.

– 3 средних баклажана;– 6 ст. л. греческого йогурта;– 300 г куриного филе;– 2 шт. помидоров;– 1 сырое куриное яйцо,– 70 г твердого сыра;– 1 репчатый лук;– 1 ч. л. молотой паприки;– любимая зелень.



"Битые" баклажаны / Фото Fat Killers