Всего 2 ингредиента: элементарный рецепт королевской намазки, которая вас удивит
24 апреля 2024, 18:15Читати новину українською
Источник:Shuba
Намазка по этому рецепту, пожалуй, самая простая. Для ее приготовления даже не нужно ничего варить.
Несмотря на это, блюдо получается вкусным и совершенным. По желанию вы, конечно, можете дополнить этот рецепт вареными яйцами, натертым свежим или соленым огурцом, сметанной заправкой или майонезом.
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Рецепт паштета из копченой сельди
- Время: 25 минут
- Порций: 4
– 400 граммов сельди горячего копчения;
– 140 граммов плавленого сыра;
– зеленый лук, укроп по желанию. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ", які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички "Водний Світ" люблять усі!
Приготовление:
- Разберите копченую сельдь на филе. Внимательно уберите все косточки.
- Плавленый сыр натрите на терке.
- Рыбу и сыр разотрите вилкой в пасту.
- По желанию мелко нарежьте лук и укроп, добавьте в намазку и хорошо перемешайте.