Всего 2 ингредиента: элементарный рецепт королевской намазки, которая вас удивит

24 апреля 2024, 18:15
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Источник:

Shuba

Намазка по этому рецепту, пожалуй, самая простая. Для ее приготовления даже не нужно ничего варить.

Несмотря на это, блюдо получается вкусным и совершенным. По желанию вы, конечно, можете дополнить этот рецепт вареными яйцами, натертым свежим или соленым огурцом, сметанной заправкой или майонезом.

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Рецепт паштета из копченой сельди

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов сельди горячего копчения;
– 140 граммов плавленого сыра;
– зеленый лук, укроп по желанию. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ", які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички "Водний Світ" люблять усі!

Приготовление:

  1. Разберите копченую сельдь на филе. Внимательно уберите все косточки.
  2. Плавленый сыр натрите на терке.
  3. Рыбу и сыр разотрите вилкой в пасту.
  4. По желанию мелко нарежьте лук и укроп, добавьте в намазку и хорошо перемешайте.
Автор: Ольга Котів