Попри це, страва виходить смачною і довершеною. За бажанням ви, звичайно, можете доповнити цей рецепт вареними яйцями, натертим свіжим або солоним огірком, сметанною заправкою чи майонезом.
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Рецепт паштету з копченого оселедця
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Розберіть копчений оселедець на філе. Уважно приберіть усі кісточки.
- Плавлений сир натріть на тертці.
- Рибу і сир розітріть виделкою в пасту.
- За бажанням дрібно наріжте цибулю і кріп, додайте в намазку та гарно перемішайте.