Попри це, страва виходить смачною і довершеною. За бажанням ви, звичайно, можете доповнити цей рецепт вареними яйцями, натертим свіжим або солоним огірком, сметанною заправкою чи майонезом.

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Рецепт паштету з копченого оселедця

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Розберіть копчений оселедець на філе. Уважно приберіть усі кісточки.
  2. Плавлений сир натріть на тертці.
  3. Рибу і сир розітріть виделкою в пасту.
  4. За бажанням дрібно наріжте цибулю і кріп, додайте в намазку та гарно перемішайте.