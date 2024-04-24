Несмотря на это, блюдо получается вкусным и совершенным. По желанию вы, конечно, можете дополнить этот рецепт вареными яйцами, натертым свежим или соленым огурцом, сметанной заправкой или майонезом.

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Рецепт паштета из копченой сельди

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов сельди горячего копчения;

– 140 граммов плавленого сыра;

– зеленый лук, укроп по желанию.

Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ", які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички "Водний Світ" люблять усі!

Приготовление: