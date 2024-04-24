Несмотря на это, блюдо получается вкусным и совершенным. По желанию вы, конечно, можете дополнить этот рецепт вареными яйцами, натертым свежим или соленым огурцом, сметанной заправкой или майонезом.
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Рецепт паштета из копченой сельди
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Разберите копченую сельдь на филе. Внимательно уберите все косточки.
- Плавленый сыр натрите на терке.
- Рыбу и сыр разотрите вилкой в пасту.
- По желанию мелко нарежьте лук и укроп, добавьте в намазку и хорошо перемешайте.