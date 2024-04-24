Несмотря на это, блюдо получается вкусным и совершенным. По желанию вы, конечно, можете дополнить этот рецепт вареными яйцами, натертым свежим или соленым огурцом, сметанной заправкой или майонезом.

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Рецепт паштета из копченой сельди

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Разберите копченую сельдь на филе. Внимательно уберите все косточки.
  2. Плавленый сыр натрите на терке.
  3. Рыбу и сыр разотрите вилкой в пасту.
  4. По желанию мелко нарежьте лук и укроп, добавьте в намазку и хорошо перемешайте.