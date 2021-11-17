Бюджетно и вкусно: что приготовить на празднование Дня студента

Сегодня, 17 ноября, все студенты мира будут отмечать свой особый праздник. Весело провести время на вечеринке – не слишком сложная задача, а вот подготовиться к ней нужно правильно.

Закуски являются обязательным элементом любой вечеринки. Вы можете не беспокоиться об основном блюде (всегда можно заказать пиццу), но "убить первый голод" и пожевать что-то в дополнение к коктейлям просто необходимо.

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Эти блюда не требуют особых ингредиентов и просты в приготовлении. Лишь немного старания – и гости вечеринки будут в отличном настроении.

"Сделай сам"

Самое простое, что можно сделать – разложить разнообразные вкусные ингредиенты на одной тарелке. Порежьте овощи, мясные продукты, сыр и хлеб или крекер и позвольте гостям сформировать все так, как им нравится больше всего.

Нарезка популярна даже в изысканных ресторанах / Фото unsplash

Мексиканское наслаждение

Тако – еще один неочевидный, но легкий и впечатляющий вариант. Что может быть лучше маленьких тако, которые любит каждый из нас? Тем более что начинку можно сделать из любых доступных ингредиентов.

Всегда удачный выбор / Фото unsplash

Доступная неповторимость

Запеченный картофель с пармезаном вряд ли кого-нибудь оставит равнодушным. Доступный овощ, любимые специи, оливковое масло и немного сыра – и гости вечеринки будут носить вас на руках.

Легко и вкусно / Фото unsplash

Шашлык – основа праздника

Шашлык является звездой любого стола. Но для студенческой вечеринки не нужно тратить на него много времени и усилий. Куриное филе, маринад, шпажки – вот и все, что нужно для вкусного перекуса. Если хотите – сделайте к шашлыку сливочно-творожный соус.

Яркая закуска / Фото unsplash