Закуски є обов'язковим елементом будь-якої вечірки. Ви можете не турбуватися про основну страву (завжди можна замовити піцу), але "вбити перший голод" та пожувати щось в додачу до коктейлів просто необхідно.

Цікаво Легко, швидко й зі смаком: топ-3 незвичні страви з курки, що полонять усю родину

Ці страви не потребують особливих інгредієнтів та є простими у приготуванні. Лише трішки старання – і гості вечірки будуть у чудовому настрої.

"Зроби сам"

Найпростіше, що можна зробити – розкласти різноманітні смачні інгредієнти на одній тарілці. Поріжте овочі, м'ясні продукти, сир та хліб або крекер та дозвольте гостям сформувати все так, як їм подобається найбільше.

Нарізка популярна навіть у вишуканих ресторанах / Фото unsplash

Мексиканська насолода

Тако – ще один неочевидний, але легкий та вражаючий варіант. Що може бути кращим за маленькі тако, які любить кожен з нас? Тим паче, що начинку можна зробити з будь-яких доступних інгредієнтів.

Завжди вдалий вибір / Фото unsplash

Доступна неповторність

Запечена картопля з пармезаном навряд чи когось залишить байдужим. Доступний овоч, улюблені спеції, оливкова олія та трішки сиру – і гості вечірки носитимуть вас на руках.

Легко та смачно / Фото unsplash

Шашлик – основа свята

Шашлик є зіркою будь-якого столу. Але для студентської вечірки не потрібно сильно витрачати на нього багато часу та зусиль. Куряче філе, маринад, шпажки – ось і все, що потрібно для смачного перекусу. Якщо маєте бажання – зробіть до шашлику вершково-сирний соус.

Яскрава закуcка / Фото unsplash