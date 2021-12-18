Если захотелось чего-нибудь сладенького, а времени на приготовление совсем немного, мы предлагаем вам приготовить вкусный и быстрый манник.

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Его можно готовить на кефире, йогурте или простокваше. По желанию, к яблокам можно добавлять молотую корицу.

Рецепт манника с яблоками

  • Время: 30 минут
  • Порции: 8

Приготовление:

  1. Подготовьте форму 30х18х8 сантиметров.
  2. Яблоки почистите от кожуры, удалите серединки и нашинкуйте произвольными кусочками.
  3. Для приготовления теста смешайте кефир (можно заменить йогуртом или простоквашей), сахар, масло, ванильный сахар.
  4. Добавьте манку, муку и разрыхлитель. Перемешайте массу.
  5. Высыпьте в тесто нарезанные яблоки и перемешайте.
  6. Переложите тесто в форму, покрытую слоем пергамента для выпечки.

Скриншот из видео Лилии Цвит

  1. Выложите тесто в форму и выпекайте в духовке 30-40 минут при температуре 170 градусов.
  2. Готовую выпечку извлеките из формы, посыпьте слоем сахарной пудры и нарежьте кусочками.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления манника с яблоками: