Якщо закортіло чогось солоденького, а часу на приготування зовсім трішки, ми пропонуємо вам приготувати смачний і швидкий манник.

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Його можна готувати на кефірі, йогурті або кислому молоці. За бажанням, до яблук можна додавати мелену корицю.

Рецепт манника з яблуками

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– 400 мілілітрів кефіру;

– 200 грамів манки;

– 100 мілілітрів олії;

– 160 грамів борошна;

– 130 грамів цукру;

– 16 грамів ванільного цукру;

– 2 чайні ложки розпушувача для тіста;

– 3 – 4 яблука.

Приготування:

Підготуйте форму 30х18х8 сантиметрів.

Яблука почистіть від шкірки, видаліть серединки та наріжте довільними шматочками.

Для приготування тіста змішайте кефір (можна замінити на йогурт або кисле молоко), цукор, олію, ванільний цукор.

Додайте манку, борошно та розпушувач. Перемішайте масу.

Висипте до тіста нарізані яблука та перемішайте.

Перекладіть тісто в форму вкриту шаром пергаменту для випікання.



Скріншот з відео Лілії Цвіт

Викладіть тісто у форму та випікайте в духовці 30 – 40 хвилин при температурі 170 градусів.

Готову випічку вийміть з форми, посипте шаром цукрової пудри та наріжте шматочками.

Смачного!

Відеорецепт приготування манника з яблуками: