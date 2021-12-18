Якщо закортіло чогось солоденького, а часу на приготування зовсім трішки, ми пропонуємо вам приготувати смачний і швидкий манник.
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Його можна готувати на кефірі, йогурті або кислому молоці. За бажанням, до яблук можна додавати мелену корицю.
Рецепт манника з яблуками
- Час: 30 хвилин
- Порції: 8
Приготування:
- Підготуйте форму 30х18х8 сантиметрів.
- Яблука почистіть від шкірки, видаліть серединки та наріжте довільними шматочками.
- Для приготування тіста змішайте кефір (можна замінити на йогурт або кисле молоко), цукор, олію, ванільний цукор.
- Додайте манку, борошно та розпушувач. Перемішайте масу.
- Висипте до тіста нарізані яблука та перемішайте.
- Перекладіть тісто в форму вкриту шаром пергаменту для випікання.
Скріншот з відео Лілії Цвіт
- Викладіть тісто у форму та випікайте в духовці 30 – 40 хвилин при температурі 170 градусів.
- Готову випічку вийміть з форми, посипте шаром цукрової пудри та наріжте шматочками.
Смачного!
Відеорецепт приготування манника з яблуками: