Бюджетный манник на кефире: рецепт с яблоками

Эта сладкая выпечка относит к рецептам "на скорую руку", ведь вам просто нужно смешать все ингредиенты и отправить в духовку.

Если захотелось чего-нибудь сладенького, а времени на приготовление совсем немного, мы предлагаем вам приготовить вкусный и быстрый манник.

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Его можно готовить на кефире, йогурте или простокваше. По желанию, к яблокам можно добавлять молотую корицу.

Рецепт манника с яблоками

Время: 30 минут

30 минут Порции: 8

– 400 миллилитров кефира;– 200 граммов манки;– 100 миллилитров масла;– 160 граммов муки;– 130 граммов сахара;– 16 граммов ванильного сахара;– 2 чайные ложки разрыхлителя для теста;– 3 – 4 яблока.

Приготовление:

Подготовьте форму 30х18х8 сантиметров. Яблоки почистите от кожуры, удалите серединки и нашинкуйте произвольными кусочками. Для приготовления теста смешайте кефир (можно заменить йогуртом или простоквашей), сахар, масло, ванильный сахар. Добавьте манку, муку и разрыхлитель. Перемешайте массу. Высыпьте в тесто нарезанные яблоки и перемешайте. Переложите тесто в форму, покрытую слоем пергамента для выпечки.

Скриншот из видео Лилии Цвит

Выложите тесто в форму и выпекайте в духовке 30-40 минут при температуре 170 градусов. Готовую выпечку извлеките из формы, посыпьте слоем сахарной пудры и нарежьте кусочками.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления манника с яблоками: