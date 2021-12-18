Бюджетный манник на кефире: рецепт с яблоками
18 декабря 2021 , 13:55Читати новину українською
Источник:ютуб Лилии Цвит
Эта сладкая выпечка относит к рецептам "на скорую руку", ведь вам просто нужно смешать все ингредиенты и отправить в духовку.
Если захотелось чего-нибудь сладенького, а времени на приготовление совсем немного, мы предлагаем вам приготовить вкусный и быстрый манник.
Читайте также Здоровая альтернатива колбасе: почему курочка су-вид – идеальный продукт для полноценного рациона
Его можно готовить на кефире, йогурте или простокваше. По желанию, к яблокам можно добавлять молотую корицу.
Рецепт манника с яблоками
- Время: 30 минут
- Порции: 8
– 400 миллилитров кефира;
– 200 граммов манки;
– 100 миллилитров масла;
– 160 граммов муки;
– 130 граммов сахара;
– 16 граммов ванильного сахара;
– 2 чайные ложки разрыхлителя для теста;
– 3 – 4 яблока.
Приготовление:
- Подготовьте форму 30х18х8 сантиметров.
- Яблоки почистите от кожуры, удалите серединки и нашинкуйте произвольными кусочками.
- Для приготовления теста смешайте кефир (можно заменить йогуртом или простоквашей), сахар, масло, ванильный сахар.
- Добавьте манку, муку и разрыхлитель. Перемешайте массу.
- Высыпьте в тесто нарезанные яблоки и перемешайте.
- Переложите тесто в форму, покрытую слоем пергамента для выпечки.
Скриншот из видео Лилии Цвит
- Выложите тесто в форму и выпекайте в духовке 30-40 минут при температуре 170 градусов.
- Готовую выпечку извлеките из формы, посыпьте слоем сахарной пудры и нарежьте кусочками.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления манника с яблоками: