Блинный ягодный торт настолько прост, легок и нежен, что 100% напомнит вам вкус лета даже посреди зимы.
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Такой торт подойдет как к празднику, так и к завтраку. Окрас блинов можно изменять, или просто готовить их без красителей.
Рецепт блинного торта с ягодами.
- Время: 3 часа
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- ️Для блинчиков соединяем все ингредиенты, взбиваем блендером и жарим 15 блинов на сковороде диаметром 24 сантиметров.
- Для конфи размораживаем ягоды, взбиваем их блендером, добавляем сахар, крахмал, и на умеренном огне доводим до загустения. Охлаждаем.
- Для крема соединяем все ингредиенты (они должны быть очень холодные) и взбиваем до пышности 5 – 6 минут миксером.
- Девять блинов смазываем кремом и конфи. На один блин – 1,5 столовых ложек крема + 1 столовая ложка конфи, и закручиваем их.
- Складываем торт в кольцо (от разъемной формы) диаметром 18 сантиметров.
- ️Кладем торт в холодильник на 1 – 2 часа.
- Украшаем ягодами или шоколадом и подаем на стол.
Приятного аппетита!