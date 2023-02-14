Блинный ягодный торт настолько прост, легок и нежен, что 100% напомнит вам вкус лета даже посреди зимы.

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Такой торт подойдет как к празднику, так и к завтраку. Окрас блинов можно изменять, или просто готовить их без красителей.

Рецепт блинного торта с ягодами.

  • Время: 3 часа
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  • ️Для блинчиков соединяем все ингредиенты, взбиваем блендером и жарим 15 блинов на сковороде диаметром 24 сантиметров.
  • Для конфи размораживаем ягоды, взбиваем их блендером, добавляем сахар, крахмал, и на умеренном огне доводим до загустения. Охлаждаем.
  • Для крема соединяем все ингредиенты (они должны быть очень холодные) и взбиваем до пышности 5 – 6 минут миксером.
  • Девять блинов смазываем кремом и конфи. На один блин – 1,5 столовых ложек крема + 1 столовая ложка конфи, и закручиваем их.
  • Складываем торт в кольцо (от разъемной формы) диаметром 18 сантиметров.
  • ️Кладем торт в холодильник на 1 – 2 часа.
  • Украшаем ягодами или шоколадом и подаем на стол.

Приятного аппетита!