Млинцевий ягідний торт настільки простий, легкий і ніжний, що 100% нагадає вам смак літа навіть посеред зими.

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Такий торт підійде як до свята, так і до сніданку. Забарвлення млинців можна змінювати, або просто готувати їх без барвників.

Рецепт млинцевого торта з ягодами

Час: 3 години

3 години Порції: 4 – 6

Інгредієнти для млинців:

– 2 курячих яйця;

– 2 столові ложки цукру;

– дрібка солі;

– 500 грамів молока;

– 170 грамів борошна;

– половина чайної ложки розпушувача для тіста;

– 30 грамів какао;

– 3 столові ложки олії;

– червоний барвник;

– ванільний цукор.

Для ягідного конфі:

– 400 грамів вишні чи інших ягід;

– 80 грамів води;

– 80 грамів цукру;

– 20 грамів крохмалю.

Для крему:

– 350 грамів вершків 33 – 36%;

– 300 грамів сметани 20 – 30%;

– 100 грамів цукрової пудри.

Приготування:

️Для млинців з'єднуємо всі інгредієнти, збиваємо блендером і смажимо 15 млинців на сковороді діаметром 24 сантиметрів.

Для конфі розморожуємо ягоди, збиваємо їх блендером, додаємо цукор, крохмаль, і на помірному вогні доводимо до загустіння. Охолоджуємо.

️Для крему з'єднуємо всі інгредієнти (вони мають бути дуже холодні) і збиваємо до пишності 5 – 6 хвилин міксером.

️Дев'ять млинців змазуємо кремом і конфі. На один млинець – 1,5 столових ложок крему + 1 столова ложка конфі, і закручуємо їх.

️Складаємо торт в кільце (від роз‘ємної форми) діаметром 18 сантиметрів.

️Кладемо торт в холодильник на 1 – 2 години.

Прикрашаємо ягодами чи шоколадом і подаємо до столу.

Смачного!