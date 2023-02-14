Млинцевий ягідний торт настільки простий, легкий і ніжний, що 100% нагадає вам смак літа навіть посеред зими.
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Такий торт підійде як до свята, так і до сніданку. Забарвлення млинців можна змінювати, або просто готувати їх без барвників.
Рецепт млинцевого торта з ягодами
- Час: 3 години
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- ️Для млинців з'єднуємо всі інгредієнти, збиваємо блендером і смажимо 15 млинців на сковороді діаметром 24 сантиметрів.
- Для конфі розморожуємо ягоди, збиваємо їх блендером, додаємо цукор, крохмаль, і на помірному вогні доводимо до загустіння. Охолоджуємо.
- ️Для крему з'єднуємо всі інгредієнти (вони мають бути дуже холодні) і збиваємо до пишності 5 – 6 хвилин міксером.
- ️Дев'ять млинців змазуємо кремом і конфі. На один млинець – 1,5 столових ложок крему + 1 столова ложка конфі, і закручуємо їх.
- ️Складаємо торт в кільце (від роз‘ємної форми) діаметром 18 сантиметрів.
- ️Кладемо торт в холодильник на 1 – 2 години.
- Прикрашаємо ягодами чи шоколадом і подаємо до столу.
Смачного!