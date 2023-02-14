Блинный ягодный торт: яркий десерт на Валентина

14 февраля 2023, 13:20
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Вкусные домашние рецепты

Такое яркое блюдо станет изюминкой на вашем столе, и неважно будет ли он праздничным, или обыденным.

Блинный ягодный торт настолько прост, легок и нежен, что 100% напомнит вам вкус лета даже посреди зимы.

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Такой торт подойдет как к празднику, так и к завтраку. Окрас блинов можно изменять, или просто готовить их без красителей.

Рецепт блинного торта с ягодами.

  • Время: 3 часа
  • Порции: 4 – 6
Ингредиенты для блинов:
– 2 куриных яйца;
– 2 столовые ложки сахара;
– щепотка соли;
– 500 граммов молока;
– 170 граммов муки;
– половина чайной ложки разрыхлителя для теста;
– 30 граммов какао;
– 3 столовые ложки масла;
– красный краситель;
– ванильный сахар.
Для ягодного конфи:
– 400 граммов вишни или других ягод;
– 80 граммов воды;
– 80 граммов сахара;
– 20 граммов крахмала.
Для крема:
– 350 граммов сливок 33 – 36%;
– 300 граммов сметаны 20 – 30%;
– 100 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

  • ️Для блинчиков соединяем все ингредиенты, взбиваем блендером и жарим 15 блинов на сковороде диаметром 24 сантиметров.
  • Для конфи размораживаем ягоды, взбиваем их блендером, добавляем сахар, крахмал, и на умеренном огне доводим до загустения. Охлаждаем.
  • Для крема соединяем все ингредиенты (они должны быть очень холодные) и взбиваем до пышности 5 – 6 минут миксером.

  • Девять блинов смазываем кремом и конфи. На один блин – 1,5 столовых ложек крема + 1 столовая ложка конфи, и закручиваем их.
  • Складываем торт в кольцо (от разъемной формы) диаметром 18 сантиметров.
  • ️Кладем торт в холодильник на 1 – 2 часа.
  • Украшаем ягодами или шоколадом и подаем на стол.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак