Блинный ягодный торт: яркий десерт на Валентина

Такое яркое блюдо станет изюминкой на вашем столе, и неважно будет ли он праздничным, или обыденным.

Блинный ягодный торт настолько прост, легок и нежен, что 100% напомнит вам вкус лета даже посреди зимы.

Читайте также Романтический ужин ко Дню влюбленных: 3 аппетитных рецепта, которые поразят вашу половинку

Такой торт подойдет как к празднику, так и к завтраку. Окрас блинов можно изменять, или просто готовить их без красителей.

Рецепт блинного торта с ягодами.

Время: 3 часа

3 часа Порции: 4 – 6

– 2 куриных яйца;– 2 столовые ложки сахара;– щепотка соли;– 500 граммов молока;– 170 граммов муки;– половина чайной ложки разрыхлителя для теста;– 30 граммов какао;– 3 столовые ложки масла;– красный краситель;– ванильный сахар.– 400 граммов вишни или других ягод;– 80 граммов воды;– 80 граммов сахара;– 20 граммов крахмала.– 350 граммов сливок 33 – 36%;– 300 граммов сметаны 20 – 30%;– 100 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

️Для блинчиков соединяем все ингредиенты, взбиваем блендером и жарим 15 блинов на сковороде диаметром 24 сантиметров.

Для конфи размораживаем ягоды, взбиваем их блендером, добавляем сахар, крахмал, и на умеренном огне доводим до загустения. Охлаждаем.

Для крема соединяем все ингредиенты (они должны быть очень холодные) и взбиваем до пышности 5 – 6 минут миксером.

Девять блинов смазываем кремом и конфи. На один блин – 1,5 столовых ложек крема + 1 столовая ложка конфи, и закручиваем их.

Складываем торт в кольцо (от разъемной формы) диаметром 18 сантиметров.

️Кладем торт в холодильник на 1 – 2 часа.

Украшаем ягодами или шоколадом и подаем на стол.

Приятного аппетита!