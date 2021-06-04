Изысканные блинчики со шпинатом на молоке: рецепт с сезонными ягодами и сыром

Кондитер Лиза Глинская подготовила для читателей замечательный рецепт блинов на молоке и со шпинатом, которые вы с легкостью приготовите дома. Ягоды к блюду можете выбирать на свой вкус, ведь шпинат отлично сочетается с различными ингредиентами.

Нереально вкусное блюдо из блинчиков на основе шпината с нежной начинкой из французского крема Шантийи и свежих сезонных ягод прекрасно подойдет как для завтрака для всей семьи, так и на праздничный стол.

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Нежные блинчики со шпинатом прекрасно и гармонично будут смотреться с клубникой, малиной, земляникой и черникой. Крем из сыра маскарпоне и сливок настолько нежный, что его можно есть ложкой.

Мы уверены, что вам понравится рецепт и вы уже в ближайшее время приготовите его для семьи.

Рецепт шпинатных блинчиков

Время : 35

: 35 Порции : 3–4

: 3–4 Калорийность на 100 граммов: 145

Для приготовления блинчиков на основе шпината соедините молоко, яйцо, сахар и соль. Влейте растительное масло. Помойте и просушите шпинат, добавьте его к остальным ингредиентам. Перебейте смесь блендером до однородной массы.





Процесс приготовления блинчиков / скриншот из инстаграма

Добавьте в смесь муку и перемешайте тесто. По желанию можно снова перебить тесто блендером. Разогрейте сковородку и обжарьте блинчики с обеих сторон до готовности.





Обжаривание блинчиков / скриншот из инстаграма

Готовые блинчики смажьте сливочным маслом, чтобы они не склеивались.

Рецепт крем для блинчиков

Время: 5

5 Порции: 3–4

3–4 Калорийность на 100 граммов: 409

Смешайте все ингредиенты для крема в миске и взбейте миксером до мягких пиков.



Ягоды для блюда / скриншот из инстаграма

– 250 мл молока;– 50 г яйца;– 100 г муки;– 10 мл растительного масла;– щепотка соли;– 50 г свежего шпината.– 150 г жирных сливок;– 20 г сахарной пудры;– 50 г сыра Маскарпоне.

Для декора блинчиков выберите сезонные ягоды: клубнику, чернику, землянику.



Елизавета Глинская / Фото со страницы кондитера

Собираем блюдо на тарелке

Помойте клубнику и другие сезонные ягоды, нарежьте их и посыпьте сахарной пудрой и перемешайте. Выложите блинчики на тарелку. По центру тарелки добавьте крем и ягоды.





Собираем блюдо на тарелке / скриншот из инстаграма

Подавайте блюдо сразу на стол. Приятного аппетита!

Рецепт блинчиков со шпинатом и ягодами – видео: