Изысканные блинчики со шпинатом на молоке: рецепт с сезонными ягодами и сыром

Кондитер Лиза Глинская подготовила для читателей замечательный рецепт блинов на молоке и со шпинатом, которые вы с легкостью приготовите дома. Ягоды к блюду можете выбирать на свой вкус, ведь шпинат отлично сочетается с различными ингредиентами.
Нереально вкусное блюдо из блинчиков на основе шпината с нежной начинкой из французского крема Шантийи и свежих сезонных ягод прекрасно подойдет как для завтрака для всей семьи, так и на праздничный стол.
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Нежные блинчики со шпинатом прекрасно и гармонично будут смотреться с клубникой, малиной, земляникой и черникой. Крем из сыра маскарпоне и сливок настолько нежный, что его можно есть ложкой.
Мы уверены, что вам понравится рецепт и вы уже в ближайшее время приготовите его для семьи.
Рецепт шпинатных блинчиков
- Время: 35
- Порции: 3–4
- Калорийность на 100 граммов: 145
– 250 мл молока;
– 50 г яйца;
– 100 г муки;
– 10 мл растительного масла;
– щепотка соли;
– 50 г свежего шпината.
- Для приготовления блинчиков на основе шпината соедините молоко, яйцо, сахар и соль.
- Влейте растительное масло.
- Помойте и просушите шпинат, добавьте его к остальным ингредиентам.
- Перебейте смесь блендером до однородной массы.
Процесс приготовления блинчиков / скриншот из инстаграма
- Добавьте в смесь муку и перемешайте тесто. По желанию можно снова перебить тесто блендером.
- Разогрейте сковородку и обжарьте блинчики с обеих сторон до готовности.
Обжаривание блинчиков / скриншот из инстаграма
- Готовые блинчики смажьте сливочным маслом, чтобы они не склеивались.
Рецепт крем для блинчиков
- Время: 5
- Порции: 3–4
- Калорийность на 100 граммов: 409
– 150 г жирных сливок;
– 20 г сахарной пудры;
– 50 г сыра Маскарпоне.
- Смешайте все ингредиенты для крема в миске и взбейте миксером до мягких пиков.
Ягоды для блюда / скриншот из инстаграма
Для декора блинчиков выберите сезонные ягоды: клубнику, чернику, землянику.
Елизавета Глинская / Фото со страницы кондитера
Собираем блюдо на тарелке
- Помойте клубнику и другие сезонные ягоды, нарежьте их и посыпьте сахарной пудрой и перемешайте.
- Выложите блинчики на тарелку.
- По центру тарелки добавьте крем и ягоды.
Собираем блюдо на тарелке / скриншот из инстаграма
- Подавайте блюдо сразу на стол. Приятного аппетита!
Рецепт блинчиков со шпинатом и ягодами – видео: