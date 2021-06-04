Изысканные блинчики со шпинатом на молоке: рецепт с сезонными ягодами и сыром

4 июня 2021 , 08:56
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Инстаграм Лизы Глинской

Кондитер Лиза Глинская подготовила для читателей замечательный рецепт блинов на молоке и со шпинатом, которые вы с легкостью приготовите дома. Ягоды к блюду можете выбирать на свой вкус, ведь шпинат отлично сочетается с различными ингредиентами.

Нереально вкусное блюдо из блинчиков на основе шпината с нежной начинкой из французского крема Шантийи и свежих сезонных ягод прекрасно подойдет как для завтрака для всей семьи, так и на праздничный стол.

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Нежные блинчики со шпинатом прекрасно и гармонично будут смотреться с клубникой, малиной, земляникой и черникой. Крем из сыра маскарпоне и сливок настолько нежный, что его можно есть ложкой.

Мы уверены, что вам понравится рецепт и вы уже в ближайшее время приготовите его для семьи.

Рецепт шпинатных блинчиков

  • Время: 35
  • Порции: 3–4
  • Калорийность на 100 граммов: 145
Ингредиенты для теста:
– 250 мл молока;
– 50 г яйца;
– 100 г муки;
– 10 мл растительного масла;
– щепотка соли;
– 50 г свежего шпината.
  1. Для приготовления блинчиков на основе шпината соедините молоко, яйцо, сахар и соль.
  2. Влейте растительное масло.
  3. Помойте и просушите шпинат, добавьте его к остальным ингредиентам.
  4. Перебейте смесь блендером до однородной массы.


    Процесс приготовления блинчиков / скриншот из инстаграма
     
  5. Добавьте в смесь муку и перемешайте тесто. По желанию можно снова перебить тесто блендером.
  6. Разогрейте сковородку и обжарьте блинчики с обеих сторон до готовности.


    Обжаривание блинчиков / скриншот из инстаграма
     
  7. Готовые блинчики смажьте сливочным маслом, чтобы они не склеивались.

Рецепт крем для блинчиков

  • Время: 5
  • Порции: 3–4
  • Калорийность на 100 граммов: 409
Ингредиенты для крема Шантийи:
– 150 г жирных сливок;
– 20 г сахарной пудры;
– 50 г сыра Маскарпоне.
  1. Смешайте все ингредиенты для крема в миске и взбейте миксером до мягких пиков.

    Ягоды для блюда / скриншот из инстаграма

Для декора блинчиков выберите сезонные ягоды: клубнику, чернику, землянику.


Елизавета Глинская / Фото со страницы кондитера

Собираем блюдо на тарелке

  1. Помойте клубнику и другие сезонные ягоды, нарежьте их и посыпьте сахарной пудрой и перемешайте.
  2. Выложите блинчики на тарелку.
  3. По центру тарелки добавьте крем и ягоды.


    Собираем блюдо на тарелке / скриншот из инстаграма
     
  4. Подавайте блюдо сразу на стол. Приятного аппетита!

Рецепт блинчиков со шпинатом и ягодами – видео:

 

Автор: Богданна Рибак