Нереально смачна страва з млинців на основі шпинату з ніжною начинкою з французького крему Шантії та свіжих сезонних ягід чудово підійде як для сніданку для всієї родини, так і на святковий стіл.
Читайте також МХП презентував сучасну R&D-лабораторію: у чому суть експерименту
Ніжні млинці зі шпинатом чудово та гармонійно смакуватимуть з полуницею, малиною, суницею та чорницею. Крем з сиру Маскарпоне та вершків настільки ніжний, що його можна їсти ложкою.
Ми впевнені, що вам сподобається рецепт та ви вже найближчим часом приготуєте його для родини.
Рецепт шпинатних млинців
- Час: 35
- Порції: 3 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 145
- Для приготування млинців на основі шпинату з'єднайте молоко, яйце, цукор та сіль. Влийте рослинну олію.
- Помийте та просушіть шпинат, додайте його то решти інгредієнтів.
- Перебийте суміш блендером до однорідної маси.
Процес приготування млинців / Скріншот з інстаграму
- Додайте до суміші борошно та перемішайте тісто. За бажанням можна знову перебити тісто блендером.
- Розігрійте сковорідку та обсмажте млинці з обох сторін до готовності.
Обсмажування млинців / Скріншот з інстаграму
- Готові млинці змажте вершковим маслом, щоб вони не склеювалися.
Рецепт крем для млинців
- Час: 5
- Порції: 3 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 409
- Змішайте всі інгредієнти для крему в мисці та збийте міксером до м'яких піків.
Ягоди для страви / Скріншот з інстаграму
Для декору млинців оберіть сезонні ягоди: полуниця, чорниця, суниця.
Єлизавета Глінська / Фото зі сторінки кондитерки
Збираємо страву на тарілці
- Помийте полуницю та інші сезонні ягоди, наріжте їх та посипте цукровою пудрою й перемішайте.
- Викладіть млинці на тарілку.
- По центру тарілки додайте крем та ягоди.
Збираємо страву на тарілці / Скріншот з інстаграму
- Подавайте страву одразу до столу. Смачного!
Рецепт млинців зі шпинатом та ягодами – відео: