Не знаете, что приготовить на ужин? Воспользуйтесь подборкой 24 канала, здесь вы найдете блюда по выбору.

Читайте также В чем секрет популярности наггетсов и как через несколько минут их "Легко!" подать на стол

Рецепт фаршированных грибов с творогом

Ингредиенты:

– 500 граммов больших шампиньонов;

– 2 морковки;

– 1 репчатый лук;

– 150 – 200 граммов твердого сыра;

– соль;

– черный молотый перец;

– масло;

– майоран (по желанию).

Приготовление:

Очищаем грибы, отрезаем ножки и мелко рубим их ножом. Нарезаем лук кубиками, морковь – натираем на терке.

Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем сначала лук, затем добавляем морковь и ножки грибов. Заправляем специями и перемешиваем.

Разогреваем духовку до 200 градусов.

Выкладываем шляпки грибов на противень, начиняем овощной зажаркой и посыпаем сыром.

Запекаем 15 минут до готовности.

Приятного аппетита!

Рецепт пасты с морепродуктами

Ингредиенты:

– 210 граммов спагетти твердых сортов;

– 200 г чистых хвостов тигровых креветок (250 г неочищенных);

– 250 граммов томатов черри;

– 50 г оливкового масла Extra Virgin;

– 2 зубчика чеснока;

– 30 граммов тертого пармезана;

– 1 лимон (цедра);

– 10 грамм листиков базилика (для подачи);

– соль.

Приготовление:

Очищаем креветки от панцирей и кишок, промываем в дуршлаге. Разрезаем помидоры пополам, а два зубчика чеснока очищаем от шелухи.

Отвариваем спагетти в подсоленной воде до состояния аль-денте. Когда вода закипит, сначала погружаем пасту на максимальную длину, как выходит. Затем они будут постепенно размякать, а вы опускайте их полностью в кипяток. Варим около 7 минут и пробуем.

Обжариваем на сковороде с растительным маслом два зубчика чеснока и прогреваем на среднем огне 10 секунд, затем вынимаем чеснок.

В сковороду добавляем порезанные черри и вливаем немного жидкости из спагетти. Готовим около 1,5 – 2 минуты, постоянно помешивая.

Отваренные до состояния аль-денте спагетти перекладываем на сковороду, вливаем туда же 30 г жидкости из кастрюли, добавляем очищенные креветки.

Натираем цедру одного лимона, не задевая белую часть цитруса, потому что она придает горечи. Вливаем оливковое масло, солим, перчим и готовим еще 3-4 минуты, постоянно помешивая.

Спагетти разложите в тарелки, посыпаем нарезанными листьями базилика и натертым пармезаном.

Приятного аппетита!

Салат коул слоу из белокочанной капусты.

Ингредиенты:

– 500 граммов белокочанной капусты;

– 500 граммов красной капусты;

– 300 граммов моркови;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 150 граммов домашнего майонеза;

– 1 столовая ложка уксуса;

– 1 столовая ложка медовой горчицы.

Приготовление:

В миске смешиваем майонез, горчицу и уксус.

Нарезаем мелко капусту, перекладываем в глубокую салатницу. Морковь натираем на грубой терке и добавляем в капусту.

Посыпаем солью и сахаром овощи и тщательно перемешиваем.

Заправляем салат майонезом с горчицей и уксусом, перемешиваем. Если вы на диете – приправьте салат сметаной.

Отправляем готовый салат в холодильник на 30 – 40 минут, чтобы он охладел.

Приятного аппетита!