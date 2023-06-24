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Рецепт фаршированных грибов с творогом

Приготовление:

  • Очищаем грибы, отрезаем ножки и мелко рубим их ножом. Нарезаем лук кубиками, морковь – натираем на терке.
  • Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем сначала лук, затем добавляем морковь и ножки грибов. Заправляем специями и перемешиваем.
  • Разогреваем духовку до 200 градусов.
  • Выкладываем шляпки грибов на противень, начиняем овощной зажаркой и посыпаем сыром.
  • Запекаем 15 минут до готовности.

Приятного аппетита!

Рецепт пасты с морепродуктами

Приготовление:

  • Очищаем креветки от панцирей и кишок, промываем в дуршлаге. Разрезаем помидоры пополам, а два зубчика чеснока очищаем от шелухи.
  • Отвариваем спагетти в подсоленной воде до состояния аль-денте. Когда вода закипит, сначала погружаем пасту на максимальную длину, как выходит. Затем они будут постепенно размякать, а вы опускайте их полностью в кипяток. Варим около 7 минут и пробуем.
  • Обжариваем на сковороде с растительным маслом два зубчика чеснока и прогреваем на среднем огне 10 секунд, затем вынимаем чеснок.
  • В сковороду добавляем порезанные черри и вливаем немного жидкости из спагетти. Готовим около 1,5 – 2 минуты, постоянно помешивая.
  • Отваренные до состояния аль-денте спагетти перекладываем на сковороду, вливаем туда же 30 г жидкости из кастрюли, добавляем очищенные креветки.
  • Натираем цедру одного лимона, не задевая белую часть цитруса, потому что она придает горечи. Вливаем оливковое масло, солим, перчим и готовим еще 3-4 минуты, постоянно помешивая.
  • Спагетти разложите в тарелки, посыпаем нарезанными листьями базилика и натертым пармезаном.

Приятного аппетита!

Салат коул слоу из белокочанной капусты.

Приготовление:

  • В миске смешиваем майонез, горчицу и уксус.
  • Нарезаем мелко капусту, перекладываем в глубокую салатницу. Морковь натираем на грубой терке и добавляем в капусту.
  • Посыпаем солью и сахаром овощи и тщательно перемешиваем.
  • Заправляем салат майонезом с горчицей и уксусом, перемешиваем. Если вы на диете – приправьте салат сметаной.
  • Отправляем готовый салат в холодильник на 30 – 40 минут, чтобы он охладел.

Приятного аппетита!