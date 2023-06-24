Что приготовить на ужин: три легких рецепта на каждый день
24 июня 2023, 14:28Читати новину українською
Ужин должен быть легко и одновременно насытить организм. Лучше всего подходят для последнего приема овощи: свежие или термически обработанные. Трудно придумать блюдо своими руками? Воспользуйтесь нашей подборкой.
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Рецепт фаршированных грибов с творогомИнгредиенты:
– 500 граммов больших шампиньонов;
– 2 морковки;
– 1 репчатый лук;
– 150 – 200 граммов твердого сыра;
– соль;
– черный молотый перец;
– масло;
– майоран (по желанию).
Приготовление:
- Очищаем грибы, отрезаем ножки и мелко рубим их ножом. Нарезаем лук кубиками, морковь – натираем на терке.
- Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем сначала лук, затем добавляем морковь и ножки грибов. Заправляем специями и перемешиваем.
- Разогреваем духовку до 200 градусов.
- Выкладываем шляпки грибов на противень, начиняем овощной зажаркой и посыпаем сыром.
- Запекаем 15 минут до готовности.
Приятного аппетита!
Рецепт пасты с морепродуктамиИнгредиенты:
– 210 граммов спагетти твердых сортов;
– 200 г чистых хвостов тигровых креветок (250 г неочищенных);
– 250 граммов томатов черри;
– 50 г оливкового масла Extra Virgin;
– 2 зубчика чеснока;
– 30 граммов тертого пармезана;
– 1 лимон (цедра);
– 10 грамм листиков базилика (для подачи);
– соль.
Приготовление:
- Очищаем креветки от панцирей и кишок, промываем в дуршлаге. Разрезаем помидоры пополам, а два зубчика чеснока очищаем от шелухи.
- Отвариваем спагетти в подсоленной воде до состояния аль-денте. Когда вода закипит, сначала погружаем пасту на максимальную длину, как выходит. Затем они будут постепенно размякать, а вы опускайте их полностью в кипяток. Варим около 7 минут и пробуем.
- Обжариваем на сковороде с растительным маслом два зубчика чеснока и прогреваем на среднем огне 10 секунд, затем вынимаем чеснок.
- В сковороду добавляем порезанные черри и вливаем немного жидкости из спагетти. Готовим около 1,5 – 2 минуты, постоянно помешивая.
- Отваренные до состояния аль-денте спагетти перекладываем на сковороду, вливаем туда же 30 г жидкости из кастрюли, добавляем очищенные креветки.
- Натираем цедру одного лимона, не задевая белую часть цитруса, потому что она придает горечи. Вливаем оливковое масло, солим, перчим и готовим еще 3-4 минуты, постоянно помешивая.
- Спагетти разложите в тарелки, посыпаем нарезанными листьями базилика и натертым пармезаном.
Приятного аппетита!
Салат коул слоу из белокочанной капусты.Ингредиенты:
– 500 граммов белокочанной капусты;
– 500 граммов красной капусты;
– 300 граммов моркови;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 150 граммов домашнего майонеза;
– 1 столовая ложка уксуса;
– 1 столовая ложка медовой горчицы.
Приготовление:
- В миске смешиваем майонез, горчицу и уксус.
- Нарезаем мелко капусту, перекладываем в глубокую салатницу. Морковь натираем на грубой терке и добавляем в капусту.
- Посыпаем солью и сахаром овощи и тщательно перемешиваем.
- Заправляем салат майонезом с горчицей и уксусом, перемешиваем. Если вы на диете – приправьте салат сметаной.
- Отправляем готовый салат в холодильник на 30 – 40 минут, чтобы он охладел.
Приятного аппетита!