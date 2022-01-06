Богатая кутья: рецепт Владимира Ярославского
Источник:инстаграм Владимира Ярославского
Существует множество вариаций приготовления кутьи. Мы подготовили для вас рецепт богатой кутьи, который придется по вкусу каждому!
Рождество Христово трудно представить без ароматной кутьи. Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом богатой кутьи на Сочельник.
Читайте также Когда вкусно всем: 3 легких рецепта сытных завтраков для себя и родных
Рецепт богатой кутьи
- Время: 4 часа
- Порции: 6 – 8
Кутя / Фото Владимира Ярославского
– 175 граммов пшеницы;
– 50 граммов мака;
– 150 граммов грецких орехов;
– 75 граммов сушеной голубики;
– 75 граммов вяленой клюквы;
– 100 граммов меда;
– 100 граммов компота.
Приготовление:
- Тщательно промойте пшеницу водой, отварите ее на медленном огне в большом количестве жидкости. Через 45 минут зерна должны быть готовы.
- Откиньте пшеницу на сито, чтобы избавиться от жидкости.
- В кастрюлю снова отправьте пшеницу, добавьте в нее мак и влейте воду. Варите на медленном огне 30 минут, пока зерна не начните "показывать" белый корешок.
Фото Владимира Ярославского
- Отправьте все остыть и перетрите в ступе.
Раньше у бабушки, я помню, делал это в глиняной макитре деревянной ступкой, с небольшим количеством жидкости, пока не появится маковое молочко,
– вспомнил Владимир Ярославский.
- Если нет ступки – воспользуйтесь блендером.
- Сухофрукты залейте крутым кипятком и оставьте на 10 минут. Процедите через сито.
Фото Владимира Ярославского
- Орехи обжарьте на сухой сковороде и немного измельчите.
- В большой посуде смешайте все ингредиенты, влейте мед и компот. Тщательно перемешайте.
Кутья готова. Приятного тебе аппетита!
Текст публикации Владимира Ярославского:
Богатая Кутья
Готовится обычно на Святой вечер. Готовили заранее и ставили в углу – угол, самое почетное место в доме. Традиций много, у всех они разные. В нашей семье кутью крестный нес своему крестному утром 7 января.
Рецепт:
175 г пшеницы
50 г мака
150 г очищенных грецких орехов
75 г голубики сушеной
75 г клюквы сухой
100 г Меда (или по своему вкусу)
Узвар примерно 100-120 г
Вместо клюквы и голубики можно взять изюм.
Пшеницу нужно хорошо промыть водой, а затем я варю на медленном огне, в большом количестве, подсоленной воды, примерно 45 минут. Зерна должны быть готовы, мягкие, мне лично нравится когда еще немного упругие – с легкой твердостью в середине. Кидаю готовую пшеницу на сито.
Вместе с пшеницей ставлю на маленький огонь промытый мак, и держу примерно 30 минут – пока зерна не начнут показывать белый корешок. Далее ставлю остыть и затем перетираю в ступке прямо в пасту.
Раньше у Бабушке я помню делал это в глиняной макитре деревянной скалкой/ступкой, с небольшим количеством жидкости, пока не заявится маковое молочко.
Если нет ступки, или желаете не тратить много времени на это – воспользуйтесь блендером
Голубику и клюкву заливаю кипятком на минутку и затем тоже кидаю на сито. Орехи для лучшего вкуса поджаривают до румяности в духовке. В большой миске смешиваю отварную пшеницу, орешки, пасту из мака, ошпаренную голубику и клюкву, добавляю мед на (свой) вкус и компот, чтобы смесь была сочная и ароматная.
Будете угощать своих родных? Приятного аппетита!