Рождество Христово трудно представить без ароматной кутьи. Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом богатой кутьи на Сочельник.

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Рецепт богатой кутьи

Время : 4 часа

: 4 часа Порции: 6 – 8



Кутя / Фото Владимира Ярославского

Ингредиенты:

– 175 граммов пшеницы;

– 50 граммов мака;

– 150 граммов грецких орехов;

– 75 граммов сушеной голубики;

– 75 граммов вяленой клюквы;

– 100 граммов меда;

– 100 граммов компота.

Приготовление:

Тщательно промойте пшеницу водой, отварите ее на медленном огне в большом количестве жидкости. Через 45 минут зерна должны быть готовы.

Откиньте пшеницу на сито, чтобы избавиться от жидкости.

В кастрюлю снова отправьте пшеницу, добавьте в нее мак и влейте воду. Варите на медленном огне 30 минут, пока зерна не начните "показывать" белый корешок.



Фото Владимира Ярославского

Отправьте все остыть и перетрите в ступе.

Раньше у бабушки, я помню, делал это в глиняной макитре деревянной ступкой, с небольшим количеством жидкости, пока не появится маковое молочко,

– вспомнил Владимир Ярославский.

Если нет ступки – воспользуйтесь блендером.

Сухофрукты залейте крутым кипятком и оставьте на 10 минут. Процедите через сито.



Фото Владимира Ярославского

Орехи обжарьте на сухой сковороде и немного измельчите.

В большой посуде смешайте все ингредиенты, влейте мед и компот. Тщательно перемешайте.

Кутья готова. Приятного тебе аппетита!

⁣Текст публикации Владимира Ярославского:

Богатая Кутья

Готовится обычно на Святой вечер. Готовили заранее и ставили в углу – угол, самое почетное место в доме. Традиций много, у всех они разные. В нашей семье кутью крестный нес своему крестному утром 7 января.

Рецепт:

175 г пшеницы

50 г мака

150 г очищенных грецких орехов

75 г голубики сушеной

75 г клюквы сухой

100 г Меда (или по своему вкусу)

Узвар примерно 100-120 г

Вместо клюквы и голубики можно взять изюм.

Пшеницу нужно хорошо промыть водой, а затем я варю на медленном огне, в большом количестве, подсоленной воды, примерно 45 минут. Зерна должны быть готовы, мягкие, мне лично нравится когда еще немного упругие – с легкой твердостью в середине. Кидаю готовую пшеницу на сито.

Вместе с пшеницей ставлю на маленький огонь промытый мак, и держу примерно 30 минут – пока зерна не начнут показывать белый корешок. Далее ставлю остыть и затем перетираю в ступке прямо в пасту.

Раньше у Бабушке я помню делал это в глиняной макитре деревянной скалкой/ступкой, с небольшим количеством жидкости, пока не заявится маковое молочко.

Если нет ступки, или желаете не тратить много времени на это – воспользуйтесь блендером

Голубику и клюкву заливаю кипятком на минутку и затем тоже кидаю на сито. Орехи для лучшего вкуса поджаривают до румяности в духовке. В большой миске смешиваю отварную пшеницу, орешки, пасту из мака, ошпаренную голубику и клюкву, добавляю мед на (свой) вкус и компот, чтобы смесь была сочная и ароматная.

Будете угощать своих родных? Приятного аппетита!