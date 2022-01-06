Різдво Христове важко уявити без ароматної куті. Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом багатої куті на Святвечір.

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Рецепт багатої куті

Час: 4 години

4 години Порції: 6 – 8



Кутя / Фото Володимира Ярославського

Інгредієнти:

– 175 грамів пшениці;

– 50 грамів маку;

– 150 грамів волоських горіхів;

– 75 грамів сушеної лохини;

– 75 грамів в'яленої журавлини;

– 100 грамів меду;

– 100 грамів узвару.

Приготування:

Ретельно промийте пшеницю водою, відваріть її на повільному вогні у великій кількості рідини. Через 45 хвилин зернята мають бути готові.

Відкиньте пшеницю на сито, щоб позбутися рідини.

У каструлю знову відправте пшеницю, додайте до неї мак та влийте воду. Варіть на повільному вогні 30 хвилин, доки зернята не почніть "показувати" білий корінчик.



Фото Володимира Ярославського

Відправте все охолонути та перетріть у ступі.

Раніше у бабусі, я пам’ятаю, робив це у глиняній макітрі дерев’яною ступкою, з невеликою кількістю рідини, аж поки не заявиться макове молочко,

– пригадав Володимир Ярославський.

Якщо немає ступки – скористайтесь блендером.

Сухофрукти залийте окропом та залишіть на 10 хвилин. Процідіть через сито.



Фото Володимира Ярославського

Горіхи обсмажте на сухій сковорідці та трішки подрібніть.

У великому посуді змішайте всі інгредієнти, влийте мед та узвар. Ретельно перемішайте.

Кутя готова. Смачного!

⁣Текст публікації Володимира Ярославського:

Багата Кутя

Готується зазвичай на святий вечір. Готували заздалегідь і ставили на покуті – куток, найпочесніше місце у хаті. Традицій багато, в усіх вони різні. У нашій родині кутю хресний ніс своєму хрещеному зранку 7 січня.

Рецепт :

175 г пшениці

50 г маку

150 г очищених волоських горіхів

75 г лохини сушеної

75 г журавлини сухої

100 г Меду (або на свій смак)

Узвар приблизно 100-120 г

Замість журавлини і лохини можна узяти родзинки.

Пшеницю треб добре промити водою, а потім я варю на повільному вогні, у великій кількості, підсиленої води, приблизно 45 хвилин. Зернята мають бути готові, м‘якенькі, мені особисто подобається коли ще трішечки пружні - з легкою твердістю в середині. Відкидаю готову пшеницю на сито.

Разом з пшеницею ставлю на маленький вогонь промитий мак, і томлю приблизно 30 хвилин - поки зернята не почнуть показувати білий корінчик. Далі ставлю охолонути і потім перетираю у ступці прямо у пасту.

Раніше у Бабусі я пам’ятаю робив це у глиняній макітрі дерев’яною скалкою/ступкою, з невеликою кількістю рідини, аж поки не заявиться макове молочко.

Якщо немає ступки, або бажаєте не витрачати багато часу на це - скористуйтесь блендером

Лохину і журавлину заливаю окропом на хвилинку і потім відкидаю на сито також. Горіхи для кращого смаку підсмажую до рум'яності у духовці. У великій мисці змішую відварену пшеницю, горішки, пасту з маку, ошпарені лохину та журавлину, додаю мед на (свій) смак і узвар, щоб суміш була соковита і ароматна.

Будете пригощати своїх рідних? Нехай смакує добре !