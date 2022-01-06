Різдво Христове важко уявити без ароматної куті. Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом багатої куті на Святвечір.
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Рецепт багатої куті
- Час: 4 години
- Порції: 6 – 8
Кутя / Фото Володимира Ярославського
Приготування:
- Ретельно промийте пшеницю водою, відваріть її на повільному вогні у великій кількості рідини. Через 45 хвилин зернята мають бути готові.
- Відкиньте пшеницю на сито, щоб позбутися рідини.
- У каструлю знову відправте пшеницю, додайте до неї мак та влийте воду. Варіть на повільному вогні 30 хвилин, доки зернята не почніть "показувати" білий корінчик.
Фото Володимира Ярославського
- Відправте все охолонути та перетріть у ступі.
Раніше у бабусі, я пам’ятаю, робив це у глиняній макітрі дерев’яною ступкою, з невеликою кількістю рідини, аж поки не заявиться макове молочко,
– пригадав Володимир Ярославський.
- Якщо немає ступки – скористайтесь блендером.
- Сухофрукти залийте окропом та залишіть на 10 хвилин. Процідіть через сито.
Фото Володимира Ярославського
- Горіхи обсмажте на сухій сковорідці та трішки подрібніть.
- У великому посуді змішайте всі інгредієнти, влийте мед та узвар. Ретельно перемішайте.
Кутя готова. Смачного!
Текст публікації Володимира Ярославського:
Багата Кутя
Готується зазвичай на святий вечір. Готували заздалегідь і ставили на покуті – куток, найпочесніше місце у хаті. Традицій багато, в усіх вони різні. У нашій родині кутю хресний ніс своєму хрещеному зранку 7 січня.
Рецепт :
- 175 г пшениці
- 50 г маку
- 150 г очищених волоських горіхів
- 75 г лохини сушеної
- 75 г журавлини сухої
- 100 г Меду (або на свій смак)
- Узвар приблизно 100-120 г
Замість журавлини і лохини можна узяти родзинки.
Пшеницю треб добре промити водою, а потім я варю на повільному вогні, у великій кількості, підсиленої води, приблизно 45 хвилин. Зернята мають бути готові, м‘якенькі, мені особисто подобається коли ще трішечки пружні - з легкою твердістю в середині. Відкидаю готову пшеницю на сито.
Разом з пшеницею ставлю на маленький вогонь промитий мак, і томлю приблизно 30 хвилин - поки зернята не почнуть показувати білий корінчик. Далі ставлю охолонути і потім перетираю у ступці прямо у пасту.
Раніше у Бабусі я пам’ятаю робив це у глиняній макітрі дерев’яною скалкою/ступкою, з невеликою кількістю рідини, аж поки не заявиться макове молочко.
Якщо немає ступки, або бажаєте не витрачати багато часу на це - скористуйтесь блендером
Лохину і журавлину заливаю окропом на хвилинку і потім відкидаю на сито також. Горіхи для кращого смаку підсмажую до рум'яності у духовці. У великій мисці змішую відварену пшеницю, горішки, пасту з маку, ошпарені лохину та журавлину, додаю мед на (свій) смак і узвар, щоб суміш була соковита і ароматна.
Будете пригощати своїх рідних? Нехай смакує добре !