Борщ с секретным ингредиентом – блюдо, которое посмакует всей семье

Борщ – украинское национальное блюдо, известное на весь мир. А с недавних пор – еще и нематериальное наследие ЮНЕСКО! Делимся с вами рецептом несравненного борща с говядиной. Уверяем, что некоторые кулинарные секреты его приготовления могут вас удивить.

Парламентарии предлагают ежегодно отмечать День украинского борща во вторую субботу сентября. Поэтому есть еще одна возможность посмаковать со всей семьей это любимое украинское блюдо. Предлагаем приобщиться к празднованию и приготовить борщ по всем правилам.

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Лайфхаки приготовления борща

Каждый готовит борщ по своему семейному рецепту, добавляя в него овощи и мясо. Чтобы блюдо получилось наваристым, ароматным и сытным, раскрываем главный лайфхак кулинаров – варите борщ с красным мясом. Но стоит учесть, что свинина может быть слишком жирной, а баранина – жесткой, что никак не понравится вашим родным. Отличным выбором станет говядина, которая придаст особый вкус, аромат и наваристость борщу.

Для бульона обычно выбирают говяжий хвост, кости или ребра, а уже к самому блюду – грудинку, бедренную часть или лопатку. Но если выбор идеального мяса для вас – еще тот квест, попробуйте фермерскую говядину для борща от ТМ Skott Smeat. Производители уже позаботились о том, чтобы и бульон у вас был наваристым, и родные сытыми, поэтому в наборе – говяжье мясо на кости и нарезанное кусочками. Все, что нужно – извлечь его из упаковки и переместить в кастрюлю.

10 сентября новинка уже появится в сети "Мясомаркет" в Киеве, но если в вашем городе ее пока нет, то не беспокойтесь. Ведь в ассортименте ТМ Skott Smeat есть все вышеупомянутые части говядины, которые тоже отлично подойдут для блюда. Будьте уверены: борщ из говядины Skott Smeat непременно понравится всей семье!

Такой борщ точно придется по вкусу каждому / Фото Skott Smeat

Также не бойтесь экспериментировать, ведь украинский борщ готовят с самыми разными ингредиентами: от фасоли или грибов – до чернослива, вишни или сельди.

Мы научим варить "истинный" бульон с запеканием мяса на кости. Уверяем, попробовав борщ по этому рецепту, ваши родные не раз попросят добавки!

Рецепт борща с говядиной

Время: 2 часа

Порции: 8

Невероятно аппетитный борщ / Фото Shutterstock

– 1 репчатый лук;– 1 средняя морковь;– большой помидор или томатная паста (2 – 3 столовых ложки);– 4 – 5 горошин черного перца;– лавровый лист.– 2 – 3 отварных средних свеклы;– 1 – 2 моркови;– 1 репчатый лук;– 2 – 3 картофелины;– ⅙ белокочанной капусты;– банка консервированной фасоли;– банка томатов в собственном соку;– 4 – 6 зубчиков чеснока;– свежая зелень петрушки;– 15 миллилитров масла;– соль;– черный молотый перец;– сметана для подачи.

Приготовление:

Для приготовления говяжьего бульона выложите готовый набор Skott Smeat с костью на противень, покрытый пергаментным слоем для запекания. Духовку разогрейте до 200 градусов (можно в режиме конвекция) и запеките все по 20 минут с обеих сторон. Пока запекается говядина для бульона, почистите лук и морковь, помойте и выложите их в глубокую кастрюлю. Выберите сосуд с емкостью не менее 4 литров. Очищенный от кожуры помидор добавьте к остальным овощам. Когда мясо на кости запечется, сразу отправьте его вместе с нарезанными кусочками говядины в кастрюлю и залейте водой так, чтобы она покрывала все ингредиенты. Мясо добавьте в кастрюлю с овощами. Добавьте в будущий бульон лавровый лист, перец горошком и варите на медленном огне 1 час. Мелко нарубите белокочанную капусту. Очистите и помойте картофель, нарежьте кубиком и оставьте в холодной воде. Очищенный лук нарежьте кубиком, а морковь натрите на терке. Обжарьте их в небольшом количестве масла в течение 5 минут. Добавте специи по желанию. Извлеките из бульона отварную морковь, лук и томат. Отправьте в бульон картофель, а через 10 – 15 минут овощную зажарку, капусту и томаты в собственном соке. Сдобрите все черным молотым перцем и солью. В конце приготовления добавьте фасоль и отварную свеклу. Доведите борщ до легкого кипения и отключите. Попробуйте блюдо и по желанию добавить еще соли или перца. Выжмите в борщ очищенный чеснок и посыпьте мелко нарезанной зеленью петрушки. Перемешайте и накройте крышкой. Оставьте его настояться 15 – 30 минут и подавайте к столу со сметаной.

Раскрываем еще один лайфхак кулинаров: чтобы сэкономить время, приготовьте говяжий бульон заранее, охладите и разлейте по пищевым контейнерам. Его можно хранить в морозильнике в течение 5 – 6 месяцев, свежий – до 2 дней в холодильнике.

А чтобы борщ еще больше понравился всей семье, рекомендуем подавать его со сметаной, пышками с чесноком или гренками из черного хлеба и салом. От такой вкусности точно все будут в восторге!