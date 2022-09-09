Парламентарі пропонують щороку відзначати День українського борщу у другу суботу вересня. Тож є ще одна нагода посмакувати з усією родиною цю улюблену українську страву. Пропонуємо долучитись до святкування та приготувати борщ за усіма правилами.
Читайте також Як приготувати гуляш, щоб яловичина була ніжною, а всі за столом – у захваті
Лайфхаки приготування борщу
Кожен готує борщ за своїм сімейним рецептом, додаючи до нього овочі та м’ясо. Щоби страва вийшла наваристою, ароматною і ситною, розкриваємо головний лайфхак кулінарів – варіть борщ із червоним м’ясом. Та варто врахувати, що свинина може бути занадто жирною, а баранина – жорсткою, що аж ніяк не сподобається вашим рідним. Відмінним вибором стане яловичина, яка додасть особливого смаку, аромату та наваристості борщу.
Для бульйону зазвичай обирають яловичий хвіст, кістки чи ребра, а вже до самої страви – грудинку, стегнову частину чи лопатку. Та якщо вибір ідеального м’яса для вас – ще той квест, спробуйте фермерську яловичину для борщу від ТМ Skott Smeat. Виробники вже подбали про те, щоб і бульйон у вас був наваристим, і рідні ситими, відтак у наборі – яловиче м'ясо на кістці та порізане шматочками. Все, що потрібно – дістати його з упаковки та перемістити в каструлю.
10 вересня новинка вже з’явиться у мережі "М’ясомаркет" у Києві, але якщо у вашому місті її наразі немає в наявності, не турбуйтеся. Адже в асортименті ТМ Skott Smeat є всі вищезгадані частини яловичини, які теж чудово підійдуть для страви. Будьте певними: борщ із яловичини Skott Smeat неодмінно сподобається всій родині!
Такий борщ точно припаде до смаку кожному / Фото Skott Smeat
Також не бійтесь експериментувати, адже український борщ готують із найрізноманітнішими інгредієнтами: від квасолі чи грибів – до чорносливу, чи вишні, або й оселедцю.
Ми навчимо варити "правдивий" бульйон із запіканням м’яса на кістці. Запевняємо, спробувавши борщ за цим рецептом, ваші рідні не один раз попросять добавки!
Рецепт борщу з яловичиною
Час: 2 години
Порції: 8
Неймовірно апетитний борщ / Фото shutterstock
Приготування:
- Для приготування яловичого бульйону викладіть готовий набір Skott Smeat з кісткою на деко, вкрите шаром пергаменту для запікання.
- Духовку розігрійте до 200 градусів (можна в режимі "конвекція") та запечіть все по 20 хвилин з обидвох сторін.
- Доки яловичина для бульйону запікається, почистіть цибулю та моркву, помийте та викладіть їх у глибоку каструлю. Оберіть посудину з місткістю щонайменше 4 літри.
- Очищений від шкірки помідор додайте до решти овочів. Коли м’ясо на кістці запечеться, одразу відправте його разом із нарізаними шматочками яловичини у каструлю та залийте водою так, щоб вона покривала всі інгредієнти. М’ясо додайте в каструлю з овочами.
- Додайте до майбутнього бульйону лавровий лист, перець горошком та варіть на повільному вогні 1 годину.
- Дрібно насічіть білоголову капусту. Почистіть та помийте картоплю, наріжте її кубиком та залишіть у холодній воді.
- Очищену цибулю наріжте кубиком, а моркву натріть на тертці. Обсмажте їх на невеликій кількості олії протягом 5 хвилин. Присмачте спеціями за бажанням.
- Вийміть з бульйону відварену моркву, цибулю та томат.
- Відправте в бульйон картоплю, а через 10 – 15 хвилин овочеву засмажку, капусту та томати у власному соку. Присмачте все чорним меленим перцем та сіллю.
- Наприкінці приготування додайте квасолю та відварений буряк. Доведіть борщ до легкого кипіння та одразу вимкніть. Спробуйте страву та за бажанням додайте ще солі чи перцю.
- Вичавіть в борщ очищений часник та посипте дрібно нарізаною зеленню петрушки. Перемішайте та накрийте кришкою. Залиште його настоятися 15 – 30 хвилин та подавайте до столу зі сметаною.
Розкриваємо ще один лайфхак кулінарів: щоб зекономити час, приготуйте яловичий бульйон заздалегідь, охолодіть та розлийте по харчових контейнерах. Його можна зберігати в морозилці протягом 5 – 6 місяців, свіжий – до 2 днів у холодильнику.
А щоб борщ ще більше сподобався усій родині, рекомендуємо подавати його зі сметаною, пампушками з часником або грінками з чорного хліба та салом. Від такої смакоти точно всі будуть в захваті!