Парламентарі пропонують щороку відзначати День українського борщу у другу суботу вересня. Тож є ще одна нагода посмакувати з усією родиною цю улюблену українську страву. Пропонуємо долучитись до святкування та приготувати борщ за усіма правилами.

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Лайфхаки приготування борщу

Кожен готує борщ за своїм сімейним рецептом, додаючи до нього овочі та м’ясо. Щоби страва вийшла наваристою, ароматною і ситною, розкриваємо головний лайфхак кулінарів – варіть борщ із червоним м’ясом. Та варто врахувати, що свинина може бути занадто жирною, а баранина – жорсткою, що аж ніяк не сподобається вашим рідним. Відмінним вибором стане яловичина, яка додасть особливого смаку, аромату та наваристості борщу.

Для бульйону зазвичай обирають яловичий хвіст, кістки чи ребра, а вже до самої страви – грудинку, стегнову частину чи лопатку. Та якщо вибір ідеального м’яса для вас – ще той квест, спробуйте фермерську яловичину для борщу від ТМ Skott Smeat. Виробники вже подбали про те, щоб і бульйон у вас був наваристим, і рідні ситими, відтак у наборі – яловиче м'ясо на кістці та порізане шматочками. Все, що потрібно – дістати його з упаковки та перемістити в каструлю.

10 вересня новинка вже з’явиться у мережі "М’ясомаркет" у Києві, але якщо у вашому місті її наразі немає в наявності, не турбуйтеся. Адже в асортименті ТМ Skott Smeat є всі вищезгадані частини яловичини, які теж чудово підійдуть для страви. Будьте певними: борщ із яловичини Skott Smeat неодмінно сподобається всій родині!

Такий борщ точно припаде до смаку кожному / Фото Skott Smeat

Також не бійтесь експериментувати, адже український борщ готують із найрізноманітнішими інгредієнтами: від квасолі чи грибів – до чорносливу, чи вишні, або й оселедцю.

Ми навчимо варити "правдивий" бульйон із запіканням м’яса на кістці. Запевняємо, спробувавши борщ за цим рецептом, ваші рідні не один раз попросять добавки!

Рецепт борщу з яловичиною

Час: 2 години

Порції: 8

Неймовірно апетитний борщ / Фото shutterstock

Інгредієнти для бульйону:

– яловичина для борщу від ТМ "Скот Сміт";

– 1 ріпчаста цибуля;

– 1 середня морква;

– великий помідор або томатна паста (2 – 3 столові ложки);

– 4 – 5 горошин чорного перцю;

– лавровий листок.

Для борщу:

– 2 – 3 відварених середніх буряки;

– 1 – 2 моркви;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 2 – 3 картоплини;

– ⅙ білоголової капусти;

– банка консервованої квасолі;

– банка томатів у власному соку;

– 4 – 6 зубчиків часнику;

– свіжа зелень петрушки;

– 15 мілілітрів олії;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– сметана для подачі.

Приготування:

Для приготування яловичого бульйону викладіть готовий набір Skott Smeat з кісткою на деко, вкрите шаром пергаменту для запікання. Духовку розігрійте до 200 градусів (можна в режимі "конвекція") та запечіть все по 20 хвилин з обидвох сторін. Доки яловичина для бульйону запікається, почистіть цибулю та моркву, помийте та викладіть їх у глибоку каструлю. Оберіть посудину з місткістю щонайменше 4 літри. Очищений від шкірки помідор додайте до решти овочів. Коли м’ясо на кістці запечеться, одразу відправте його разом із нарізаними шматочками яловичини у каструлю та залийте водою так, щоб вона покривала всі інгредієнти. М’ясо додайте в каструлю з овочами. Додайте до майбутнього бульйону лавровий лист, перець горошком та варіть на повільному вогні 1 годину. Дрібно насічіть білоголову капусту. Почистіть та помийте картоплю, наріжте її кубиком та залишіть у холодній воді. Очищену цибулю наріжте кубиком, а моркву натріть на тертці. Обсмажте їх на невеликій кількості олії протягом 5 хвилин. Присмачте спеціями за бажанням. Вийміть з бульйону відварену моркву, цибулю та томат. Відправте в бульйон картоплю, а через 10 – 15 хвилин овочеву засмажку, капусту та томати у власному соку. Присмачте все чорним меленим перцем та сіллю. Наприкінці приготування додайте квасолю та відварений буряк. Доведіть борщ до легкого кипіння та одразу вимкніть. Спробуйте страву та за бажанням додайте ще солі чи перцю. Вичавіть в борщ очищений часник та посипте дрібно нарізаною зеленню петрушки. Перемішайте та накрийте кришкою. Залиште його настоятися 15 – 30 хвилин та подавайте до столу зі сметаною.

Розкриваємо ще один лайфхак кулінарів: щоб зекономити час, приготуйте яловичий бульйон заздалегідь, охолодіть та розлийте по харчових контейнерах. Його можна зберігати в морозилці протягом 5 – 6 місяців, свіжий – до 2 днів у холодильнику.

А щоб борщ ще більше сподобався усій родині, рекомендуємо подавати його зі сметаною, пампушками з часником або грінками з чорного хліба та салом. Від такої смакоти точно всі будуть в захваті!