Супер-шоколадно и с кислинкой: готовим брауни с яблоками без грамма муки

Брауни – это порция наслаждения, которая всегда будет доступной. А с яблоками это лакомство получит новые неповторимые акценты.

Шоколадные пирожные брауни всегда были отличным решением, когда захотелось чего-то сладкого и шоколадного. Они легкие в приготовлении и не требуют сложных ингредиентов, а с яблоками на вкус просто невероятно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok vibeanna_plus.

Как приготовить брауни с яблоками?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 4 яблока;

– 2 яйца;

– 5 столовых ложек какао;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1 столовая ложка растительного масла.

Готовим брауни с яблоками: видео

Приготовление:

Яблоки чистим, удаляем сердцевину, нарезаем и кладем в блендер. Вбиваем яйца, добавляем какао, разрыхлитель и масло. Взбиваем до однородности. Выливаем тесто в форму, выпекаем 40 минут при 180 градусах. Даем немного остыть и подаем с мороженым.

Контролируйте время

При приготовлении брауни важно не перепекать пирожное, иначе оно получится "забитым". Поэтому вынимайте его из духовки сразу, как зубная палочка будет выходить из него без теста, советует портал Beszamel.

