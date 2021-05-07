Татьяна Литвонова рассказывает как приготовить идеальные булочки для бургеров. Они всегда выходят пышными, большими и вкусными. Для того, чтобы они были мягкими и нежными подержите их над паром в течение 30 секунд.

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Как приготовить булочки для бургеров

Ингредиенты:

– 500 граммов муки;

– 1 яйцо;

– 250 миллилитров воды;

– 3 столовые ложки сахара;

– 7 граммов дрожжей;

– 40 граммов сливочного масла 82%;

– 20 граммов кунжута;

– 1 чайная ложка соли.

Порции: 8

Для приготовления опары тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миску с теплой водой, добавьте дрожжи, сахар, 2-3 столовые ложки муки, перемешайте, закройте пищевой пленкой, оставьте для набухания. Отдельно в миске взбейте яйцо до пышной пены. В готовую опару добавьте яйцо, муку, соль, растопленное сливочное масло, перемешайте венчиком. Замесите тесто в течение 15 минут. Накройте полотенцем, оставьте на один час. Разделите тесто на 8 частей, сформируйте булочки, окуните в миску с водой, обваляйте в кунжуте. Решетку застелите пергаментом, выложите булочки, оставьте для поднятия теста на 30-40 минут. Булочки должны увеличиться в два раза. Разогрейте духовку до температуры 170 градусов, отправьте запекаться в течение 20 минут. Выложите на тарелку. Накройте полотенцем, оставьте для охлаждения. Приятного аппетита!

Как приготовить булочки для бургеров – рецепт от Тани Литвиновой в видео: