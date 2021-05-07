Татьяна Литвонова рассказывает как приготовить идеальные булочки для бургеров. Они всегда выходят пышными, большими и вкусными. Для того, чтобы они были мягкими и нежными подержите их над паром в течение 30 секунд.
Читайте также Как приготовить сыр Филадельфия: домашний рецепт
Как приготовить булочки для бургеров
Порции: 8
- Для приготовления опары тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миску с теплой водой, добавьте дрожжи, сахар, 2-3 столовые ложки муки, перемешайте, закройте пищевой пленкой, оставьте для набухания.
- Отдельно в миске взбейте яйцо до пышной пены.
- В готовую опару добавьте яйцо, муку, соль, растопленное сливочное масло, перемешайте венчиком. Замесите тесто в течение 15 минут. Накройте полотенцем, оставьте на один час.
- Разделите тесто на 8 частей, сформируйте булочки, окуните в миску с водой, обваляйте в кунжуте.
- Решетку застелите пергаментом, выложите булочки, оставьте для поднятия теста на 30-40 минут. Булочки должны увеличиться в два раза.
- Разогрейте духовку до температуры 170 градусов, отправьте запекаться в течение 20 минут.
- Выложите на тарелку. Накройте полотенцем, оставьте для охлаждения. Приятного аппетита!
Как приготовить булочки для бургеров – рецепт от Тани Литвиновой в видео: