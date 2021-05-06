Мягкий сыр готовят из молока и сливок. Наиболее известная марка в США называется "Филадельфия", который выпускают с 1872 года.

Также его можно приготовить из сметаны или кефира. Мы уверены, что такой нежный крем-сыр понравится всей вашей семье. Его подают с хлебом, а также добавляют в салаты и десерты.

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Рецепт сыра

Ингредиенты:

– 400 миллилитров сметаны 20%;

– 550 миллилитров натурального йогурта (без добавок);

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– ½ чайной ложки соли.

Домашний мягкий сир/ Фото Рexels