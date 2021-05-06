Мягкий сыр готовят из молока и сливок. Наиболее известная марка в США называется "Филадельфия", который выпускают с 1872 года.
Также его можно приготовить из сметаны или кефира. Мы уверены, что такой нежный крем-сыр понравится всей вашей семье. Его подают с хлебом, а также добавляют в салаты и десерты.
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Рецепт сыра
Домашний мягкий сир/ Фото Рexels
- В миске соедините сметану с натуральным йогуртом, перемешайте до однородной консистенции.
- Далее – добавьте соль, лимонный сок. Взбейте миксером.
- В миску поставьте дуршлаг с марлей, вылейте смесь, заверните края. Оставьте в холодильнике на 12 часов.
- Выложите в тарелку. Приятного аппетита!