Такие булочки прекрасно подойдут к завтраку. Вы можете подавать их со сладким джемом или домашним вареньем. Не переживайте, розмарин отлично сочетается со сладким абрикосом, сливами, клубникой и персиками.
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Рецепт булочек к завтраку
- Время подготовки: 3 часа
- Время приготовления: 25 минуты
- Порции: 10 штук
Фото Damn delicious
Приготовление:
- В глубокой посуде смешайте молоко, дрожжи и 1 столовую ложку сахара. Перемешайте и дайте постоять до образования пены (5 минут).
Фото Damn delicious
- В чаше миксера взбейте мягкое сливочное масло, 1 столовую ложку розмарина, соль и оставшуюся (1 столовую ложку) сахара на средней скорости до светлой массы (2 минуты). Вбейте в массу яйцо, перемешивайте пока хорошо не соединится.
- Перемешайте опару с 1,5 стаканами муки. Постепенно добавьте остальную муку. Тесто должно быть эластичным и слегка липким на ощупь.
- Слегка смажьте маслом миску, выложите тесто и накройте чистым полотенцем. Дайте постоять в теплом месте, пока тесто не увеличится вдвое (30 – 45 минут).
- Еще раз разомните тесто, разделите на 10 кусочков формируя шарики.
Фото Damn delicious
- Слегка смажьте растительным маслом чугунную сковороду, выложите шарики теста. Смажьте верхушки растопленным сливочным маслом и посыпьте оставшимся (1 столовой ложкой) розмарином.
- Накройте тесто чистым полотенцем и дайте постоять в теплом месте, пока тесто не увеличится вдвое (40 – 45 минут).
Фото Damn delicious
- Разогрейте духовку до 190 – 195 градусов. Отправьте сковородку с булочками в духовку и выпекайте до золотистого цвета (20 – 25 минут).
Приятного аппетита!