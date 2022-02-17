Такие булочки прекрасно подойдут к завтраку. Вы можете подавать их со сладким джемом или домашним вареньем. Не переживайте, розмарин отлично сочетается со сладким абрикосом, сливами, клубникой и персиками.

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Рецепт булочек к завтраку

Время подготовки: 3 часа

3 часа Время приготовления: 25 минуты

25 минуты Порции: 10 штук



Фото Damn delicious

Ингредиенты:

– 3/4 стакана молока;

– 1,5 чайной ложки сухих дрожжей;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1/3 стакана сливочного масла (комнатной температуры);

– 2 столовые ложки измельченного свежего розмарина;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 1 большое яйцо комнатной температуры;

– 3 не полных стакана муки;

– 1 столовая ложка сливочного масла.

Приготовление:

В глубокой посуде смешайте молоко, дрожжи и 1 столовую ложку сахара. Перемешайте и дайте постоять до образования пены (5 минут).



Фото Damn delicious

В чаше миксера взбейте мягкое сливочное масло, 1 столовую ложку розмарина, соль и оставшуюся (1 столовую ложку) сахара на средней скорости до светлой массы (2 минуты). Вбейте в массу яйцо, перемешивайте пока хорошо не соединится.

Перемешайте опару с 1,5 стаканами муки. Постепенно добавьте остальную муку. Тесто должно быть эластичным и слегка липким на ощупь.

Слегка смажьте маслом миску, выложите тесто и накройте чистым полотенцем. Дайте постоять в теплом месте, пока тесто не увеличится вдвое (30 – 45 минут).

Еще раз разомните тесто, разделите на 10 кусочков формируя шарики.



Фото Damn delicious

Слегка смажьте растительным маслом чугунную сковороду, выложите шарики теста. Смажьте верхушки растопленным сливочным маслом и посыпьте оставшимся (1 столовой ложкой) розмарином.

Накройте тесто чистым полотенцем и дайте постоять в теплом месте, пока тесто не увеличится вдвое (40 – 45 минут).



Фото Damn delicious

Разогрейте духовку до 190 – 195 градусов. Отправьте сковородку с булочками в духовку и выпекайте до золотистого цвета (20 – 25 минут).

Приятного аппетита!