Такі булочки чудово підійдуть до сніданку. Ви можете подавати їх із солодким джемом або домашнім варенням. Не переживайте, розмарин відмінно поєднується із солодким абрикосом, сливами, полуницею та персиками.

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Рецепт сніданкових булочок

Час підготовки: 3 години

3 години Час приготування: 25 хвилини

25 хвилини Порції: 10 штук



Фото Damn delicious

Інгредієнти:

– 3/4 склянки молока;

– 1,5 чайної ложки сухих дріжджів;

– 2 столові ложки цукру;

– 1/3 склянки вершкового масла (кімнатної температури);

– 2 столові ложки подрібненого свіжого розмарину;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1 велике яйце кімнатної температури;

– 3 не повні склянки борошна;

– 1 столова ложка вершкового масла.

Приготування:

У глибокому посуді змішайте молоко, дріжджі і 1 столову ложку цукру. Перемішайте та дайте постояти до утворення піни (5 хвилин).



Фото Damn delicious

У чаші міксера збийте м'яке вершкове масло, 1 столову ложку розмарину, сіль і решту (1 столову ложку) цукру на середній швидкості до світлої маси (2 хвилини). Вибийте в масу яйце, перемішуйте поки добре не з’єднається.

Перемішайте опару з 1,5 склянками борошна. Поступово додайте решту борошна. Тісто має бути еластичним і злегка липким на дотик.

Злегка змастіть олією миску, викладіть тісто та накрийте чистим рушником. Дайте постояти в теплому місці, поки тісто не збільшиться вдвічі (30 – 45 хвилин).

Ще раз розімніть тісто, розділіть на 10 шматочків формуючи кульки.



Фото Damn delicious

Злегка змастіть олією чавунну сковороду, викладіть кульки тіста. Змастіть верхівки розтопленим вершковим маслом і посипте рештою (1 столовою ложкою) розмарину.

Накрийте тісто чистим рушником і дайте постояти в теплому місці, поки тісто не збільшиться вдвічі (40 – 45 хвилин).



Фото Damn delicious

Розігрійте духовку до 190 – 195 градусів. Відправте сковорідку з булочками в духовку і випікайте до золотистого кольору (20 – 25 хвилин).

Смачного!