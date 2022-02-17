Такі булочки чудово підійдуть до сніданку. Ви можете подавати їх із солодким джемом або домашнім варенням. Не переживайте, розмарин відмінно поєднується із солодким абрикосом, сливами, полуницею та персиками.
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Рецепт сніданкових булочок
- Час підготовки: 3 години
- Час приготування: 25 хвилини
- Порції: 10 штук
Фото Damn delicious
Приготування:
- У глибокому посуді змішайте молоко, дріжджі і 1 столову ложку цукру. Перемішайте та дайте постояти до утворення піни (5 хвилин).
Фото Damn delicious
- У чаші міксера збийте м'яке вершкове масло, 1 столову ложку розмарину, сіль і решту (1 столову ложку) цукру на середній швидкості до світлої маси (2 хвилини). Вибийте в масу яйце, перемішуйте поки добре не з’єднається.
- Перемішайте опару з 1,5 склянками борошна. Поступово додайте решту борошна. Тісто має бути еластичним і злегка липким на дотик.
- Злегка змастіть олією миску, викладіть тісто та накрийте чистим рушником. Дайте постояти в теплому місці, поки тісто не збільшиться вдвічі (30 – 45 хвилин).
- Ще раз розімніть тісто, розділіть на 10 шматочків формуючи кульки.
Фото Damn delicious
- Злегка змастіть олією чавунну сковороду, викладіть кульки тіста. Змастіть верхівки розтопленим вершковим маслом і посипте рештою (1 столовою ложкою) розмарину.
- Накрийте тісто чистим рушником і дайте постояти в теплому місці, поки тісто не збільшиться вдвічі (40 – 45 хвилин).
Фото Damn delicious
- Розігрійте духовку до 190 – 195 градусів. Відправте сковорідку з булочками в духовку і випікайте до золотистого кольору (20 – 25 хвилин).
Смачного!