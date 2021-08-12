Булочки синабоны – домашний рецепт как из магазина
Источник:24 канал
Синабоны – одни из самых популярных булочек в мире. Они легки в приготовлении, а вкус булочек влюбит вас с первого кусочка.
Синабоны – популярные булочки с корицей и ароматной помадкой на основе сливочного сыра.
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История синабонов началась в 1985 году. Рич Комен и его сын Грег Комен из Сиэтла, что в США, решили создать самые вкусные булочки.
Совместно с кулинарным экспертом Джерилином Брюссом они изобрели уникальный рецепт вкусных булочек, который и до сих пор держат в секрете. Однако искусные хозяйки "рассекретили" рецепт и сегодня он в открытом доступе.
Рецепт булочек синабоны
- Время: 3-4 часа
- Порции: 12 штук
– 250 мл теплого молока;
– 2 шт. куриных яиц;
– 75 г сливочного масла;
– 4,5 стакана муки;
– 1 ч. л. соли;
– 100 г сахара;
– 2,5 ч. л. сухих дрожжей.
Для начинки:
– 1 стакан коричневого сахара;
– 2,5 ст. л. молотой корицы;
– 75 г сливочного масла.
Для помадки:
– 100 г сливочного сыра;
– 50 г сливочного масла;
– 200 г сахарной пудры;
– ½ ч. л. ванильного сахара или экстракта;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Для приготовления опары смешайте молоко с дрожжами, всыпьте 1 столовую ложку сахара и оставьте в теплом месте на 15–20 минут.
- В отдельной миске взбейте яйца с остальным сахаром, добавьте масло, соль. Влейте опару и перемешайте.
- Небольшими порциями добавляйте просеянную муку к массе и замешивайте тесто для булочек. На вымешивание эластичного теста у вас уйдет от 7 до 8 минут.
- Накройте миску с тесто слоем пищевой пленки и оставьте "отдохнуть" на 50–60 минут.
- Обомните тесто и снова отправьте "отдохнуть" на 40–60 минут.
- В миске смешайте коричневый сахар и корицу.
- Присыпьте столешницу мукой, выложите тесто и раскатайте в прямоугольник размером примерно 40x40 сантиметров и толщиной 5 миллиметров.
- Смажьте поверхность теста размягченным сливочным маслом и равномерно посыпьте смесью из сахара и корицы. Оставьте пустым три сантиметра от края, чтобы свернутый рулет хорошо защепился.
- Скрутите тесто в плотный рулет. Нарежьте рулет на 12 частей толщиной около 3 сантиметров.
- Смажьте противень для выпекания маслом и выложите на него сформированные булочки.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте булочки в течение 18–25 минут.
- Для приготовления помадки тщательно взбейте сливочный сыр с маслом, добавьте сахарную пудру, ванильный сахар и щепотку соли. Чтобы помадкой легче было покрыть поверхность булочек, нагрейте ее немного на водяной бане.
- Выпеченные булочки охладите и покройте помадкой. Синабоны готовы – приятного аппетита!