Булочки синабоны – домашний рецепт как из магазина

Синабоны – одни из самых популярных булочек в мире. Они легки в приготовлении, а вкус булочек влюбит вас с первого кусочка.

Синабоны – популярные булочки с корицей и ароматной помадкой на основе сливочного сыра.

Читайте также Инвестиция в будущее: МХП заключил соглашение с сетью онлайн-ресторанов Foodz Ukraine

История синабонов началась в 1985 году. Рич Комен и его сын Грег Комен из Сиэтла, что в США, решили создать самые вкусные булочки.

Совместно с кулинарным экспертом Джерилином Брюссом они изобрели уникальный рецепт вкусных булочек, который и до сих пор держат в секрете. Однако искусные хозяйки "рассекретили" рецепт и сегодня он в открытом доступе.

Рецепт булочек синабоны

Время: 3-4 часа

3-4 часа Порции: 12 штук

– 250 мл теплого молока;– 2 шт. куриных яиц;– 75 г сливочного масла;– 4,5 стакана муки;– 1 ч. л. соли;– 100 г сахара;– 2,5 ч. л. сухих дрожжей.– 1 стакан коричневого сахара;– 2,5 ст. л. молотой корицы;– 75 г сливочного масла.– 100 г сливочного сыра;– 50 г сливочного масла;– 200 г сахарной пудры;– ½ ч. л. ванильного сахара или экстракта;– щепотка соли.

Приготовление:

Для приготовления опары смешайте молоко с дрожжами, всыпьте 1 столовую ложку сахара и оставьте в теплом месте на 15–20 минут. В отдельной миске взбейте яйца с остальным сахаром, добавьте масло, соль. Влейте опару и перемешайте. Небольшими порциями добавляйте просеянную муку к массе и замешивайте тесто для булочек. На вымешивание эластичного теста у вас уйдет от 7 до 8 минут. Накройте миску с тесто слоем пищевой пленки и оставьте "отдохнуть" на 50–60 минут. Обомните тесто и снова отправьте "отдохнуть" на 40–60 минут. В миске смешайте коричневый сахар и корицу.

Приготовление булочек / Фото Foog and mood

Присыпьте столешницу мукой, выложите тесто и раскатайте в прямоугольник размером примерно 40x40 сантиметров и толщиной 5 миллиметров.

Приготовление булочек / Фото Foog and mood

Смажьте поверхность теста размягченным сливочным маслом и равномерно посыпьте смесью из сахара и корицы. Оставьте пустым три сантиметра от края, чтобы свернутый рулет хорошо защепился. Скрутите тесто в плотный рулет. Нарежьте рулет на 12 частей толщиной около 3 сантиметров.

Приготовление булочек / Фото Foog and mood

Смажьте противень для выпекания маслом и выложите на него сформированные булочки. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте булочки в течение 18–25 минут.

Приготовление булочек / Фото Foog and mood