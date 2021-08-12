Сінабони – популярні булочки з корицею та ароматною помадкою на основі вершкового сиру.

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Історія сінабонів почалася у 1985 році. Річ Комен і його син Грег Комен з Сієтлу, що в США, вирішили створити найсмачніші булочки.

Спільно з кулінарним експертом Джеріліном Брюссом вони винайшли унікальний рецепт смачних булочок, який і досі тримають в секреті. Проте вправні господині "розсекретили" рецепт та сьогодні він у відкритому доступі.

Рецепт булочок сінабони

Час: 3 – 4 години

3 – 4 години Порції: 12 штук

Інгредієнти для тіста:

– 250 мл теплого молока;

– 2 шт. курячих яєць;

– 75 г вершкового масла;

– 4,5 склянки борошна;

– 1 ч. л. солі;

– 100 г цукру;

– 2,5 ч. л. сухих дріжджів.

Для начинки:

– 1 склянка коричневого цукру;

– 2,5 ст. л. меленої кориці;

– 75 г вершкового масла.

Для помадки:

– 100 г вершкового сиру;

– 50 г вершкового масла;

– 200 г цукрової пудри;

– ½ ч. л. ванільного цукру або екстракту;

– дрібка солі.

Приготування:

Для приготування опари змішайте молоко з дріжджами, всипте 1 столову ложку цукру та залишіть в теплому місці на 15 – 20 хвилин.

У окремій мисці збийте яйця з рештою цукру, додайте масло, сіль. Влийте опару та перемішайте.

Невеликими порціями додавайте просіяне борошно до маси та замішуйте тісто для булочок. На вимішування еластичного тіста у вас піде від 7 до 8 хвилин.

Накрийте миску з тісто шаром харчової плівки та залишіть "відпочити" на 50 – 60 хвилин.

Обімніть тісто та знову відправте "відпочити" на 40 – 60 хвилин.

У мисочці змішайте коричневий цукор та корицю.



Приготування булочок / Фото Foog and mood

Присипте стільницю борошном, викладіть тісто та розкачайте в прямокутник розміром приблизно 40x40 сантиметрів і товщиною 5 міліметрів.



Приготування булочок / Фото Foog and mood

Змастіть поверхню тіста розм'якшеним вершковим маслом і рівномірно посипте сумішшю з цукру і кориці. Залиште порожнім три сантиметри від краю, щоб згорнутий рулет добре защепився.

Скрутіть тісто в щільний рулет. Наріжте рулет на 12 частин, товщиною близько 3 сантиметрів.



Приготування булочок / Фото Foog and mood

Змастіть деко для випікання маслом та викладіть в нього сформовані булочки.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте булочки протягом 18 – 25 хвилин.



Приготування булочок / Фото Foog and mood

Для приготування помадки ретельно збийте вершковий сир з маслом, додайте цукрову пудру, ванільний цукор і дрібку солі. Щоб помадкою легше було покрити поверхню булочок, нагрійте її трохи на водяній бані.