Pulled Pork: рецепт настоящего американского бургера с рваной свининой от Ярославского

Талантливый украинский шеф-повар, ресторатор и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" рассказал, как удивить близких вкусным американским шедевром – бургером из рваной свинины. Вкусно так, что пальчики оближешь!

Pulled Pork считают блюдом барбекю, ведь свинину сначала маринуют, далее томят в специальных коптильнях с настоящими дровами, а потом рвут и заправляют соусом. Подают рваную свинину с хрустящими булками и солеными огурцами.

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Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом вкусного, а главное настоящего американского бургера с рваной свининой. Вы можете приготовить бургеры собственноручно на вечеринку, сытный ужин или на семейные посиделки.

Рецепт бургера с рваной свининой

Время: 3 часа + от 2 – 10 часов на маринование

3 часа + от 2 – 10 часов на маринование Порции: 3 – 4



Скриншот из видео

Нарежьте свинину крупными кусками. Если в свинине есть много лишнего жира – срежьте его и обжарьте на сковородке. Далее на нем можно жарить мясо.





Скриншот из видео

В глубокой миске смешайте специи, сахар, соль и мясо. Тщательно разомните руками мясо, накройте слоем пищевой пленки и оставьте в прохладном месте на несколько часов. Если есть время – оставьте на ночь в холодильнике.





Скриншот из видео

В сковородке с толстым дном или гусятнице разогрейте масло или жир из мяса. Обжарьте свинину со всех сторон до золотистой корочки.





Скриншот из видео

Залейте свинину пивом и накройте крышкой. Тушите мясо на маленьком огне 2 – 2,5 часа. Кусочки должны распадаться на волокна и быть мягкими. При необходимости можно подлить немного воды в процессе, если сидр или пиво испарится.





Скриншот из видео

Когда мясо полностью готово, откройте крышку, чтобы испарилась лишняя влага — соуса должно быть немного. Переложите его в миску или разомните ложкой сразу в сковородке или гусятнице.

Соус к рваной свинине

Смешайте все ингредиенты для соуса и заправьте им рваную свинину.





Скриншот из видео

Тщательно перемешайте и выложите еще горячую массу на подрумяненную булку.



Скриншот из видео

Дополнительно к бургеру можно добавить еще маринованные огурцы и красный маринованный лук. Приятного аппетита!

– 900 г свиной лопатки;– 1,5 ст. л. сахара;– 9 г соли;– 1 ст. л. специй "Креольская смесь";– 1 ст. л. специй "Барбекю";– черный молотый перец;– 200 г светлого пива или сидра;– 30 мл растительного масла.– 100 г кетчупа;– 25 г горчицы в зернах или 5 – 10 г обычной;– соус ворчестер на ваш вкус;– яблочный уксус на ваш вкус;– щепотка соли.