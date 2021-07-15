Pulled Pork вважають стравою барбекю, адже свинину спочатку маринують, далі томлять у спеціальних коптильнях зі справжніми дровами, а потім рвуть і заправляють соусом. Подають рвану свинину з хрумкими булками та соленими огірками.

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Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом смачного, а головне справжнього американського бургера з рваною свининою. Ви можете приготувати бургери власноруч на вечірку, ситну вечерю або на сімейні посиденьки.

Рецепт бургера з рваною свининою

  • Час: 3 години + від 2 – 10 годин на маринування
  • Порції: 3 – 4


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  1. Наріжте свинину великими шматками. Якщо у свинині є багато зайвого жиру – зріжте його та обсмажте на сковорідці. Далі на ньому можна смажити м'ясо.


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  2. У глибокій мисці змішайте спеції, цукор, сіль та м'ясо. Ретельно розімніть руками м'ясо, накрийте шаром харчової плівки та залишіть в прохолодному місці на кілька годин. Якщо є час – залишіть на ніч в холодильнику.


    Скріншот з відео
  3. У сковорідці з товстим дном або гусятниці розігрійте олію або жир з м'яса. Обсмажте свинину зі всіх сторін до золотистої скоринки.


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  4. Залийте свинину пивом та накрийте кришкою. Тушкуйте м'ясо на маленькому вогні 2 – 2,5 години. Шматочки мають розпадатися на волокна та бути м'якими. При необхідності можна підлити трохи води в процесі, якщо сидр або пиво випарується.


    Скріншот з відео
  5. Коли м'ясо повністю готове, відкрийте кришку, щоб випарувалась зайва волога — соусу повинно трохи бути.
  6. Перекладіть його в миску або розімніть ложкою одразу в сковорідці чи гусятниці.

Соус до рваної свинини

  1. Змішайте всі інгредієнти для соусу та заправте ним рвану свинину.


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  2. Ретельно перемішайте та викладіть ще гарячу масу на підрум'янену булку.


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  3. Додатково до бургера можна додати ще мариновані огірки та червону мариновану цибулю. Смачного!