Pulled Pork вважають стравою барбекю, адже свинину спочатку маринують, далі томлять у спеціальних коптильнях зі справжніми дровами, а потім рвуть і заправляють соусом. Подають рвану свинину з хрумкими булками та соленими огірками.
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Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом смачного, а головне справжнього американського бургера з рваною свининою. Ви можете приготувати бургери власноруч на вечірку, ситну вечерю або на сімейні посиденьки.
Рецепт бургера з рваною свининою
- Час: 3 години + від 2 – 10 годин на маринування
- Порції: 3 – 4
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- Наріжте свинину великими шматками. Якщо у свинині є багато зайвого жиру – зріжте його та обсмажте на сковорідці. Далі на ньому можна смажити м'ясо.
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- У глибокій мисці змішайте спеції, цукор, сіль та м'ясо. Ретельно розімніть руками м'ясо, накрийте шаром харчової плівки та залишіть в прохолодному місці на кілька годин. Якщо є час – залишіть на ніч в холодильнику.
Скріншот з відео
- У сковорідці з товстим дном або гусятниці розігрійте олію або жир з м'яса. Обсмажте свинину зі всіх сторін до золотистої скоринки.
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- Залийте свинину пивом та накрийте кришкою. Тушкуйте м'ясо на маленькому вогні 2 – 2,5 години. Шматочки мають розпадатися на волокна та бути м'якими. При необхідності можна підлити трохи води в процесі, якщо сидр або пиво випарується.
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- Коли м'ясо повністю готове, відкрийте кришку, щоб випарувалась зайва волога — соусу повинно трохи бути.
- Перекладіть його в миску або розімніть ложкою одразу в сковорідці чи гусятниці.
Соус до рваної свинини
- Змішайте всі інгредієнти для соусу та заправте ним рвану свинину.
Скріншот з відео
- Ретельно перемішайте та викладіть ще гарячу масу на підрум'янену булку.
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- Додатково до бургера можна додати ще мариновані огірки та червону мариновану цибулю. Смачного!