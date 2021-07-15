Pulled Pork считают блюдом барбекю, ведь свинину сначала маринуют, далее томят в специальных коптильнях с настоящими дровами, а потом рвут и заправляют соусом. Подают рваную свинину с хрустящими булками и солеными огурцами.

Читайте также Еда спецназначения: зачем нашему организму функциональные продукты

Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом вкусного, а главное настоящего американского бургера с рваной свининой. Вы можете приготовить бургеры собственноручно на вечеринку, сытный ужин или на семейные посиделки.

Рецепт бургера с рваной свининой

Время: 3 часа + от 2 – 10 часов на маринование

3 часа + от 2 – 10 часов на маринование Порции: 3 – 4



Скриншот из видео

Ингредиенты:

– 900 г свиной лопатки;

– 1,5 ст. л. сахара;

– 9 г соли;

– 1 ст. л. специй "Креольская смесь";

– 1 ст. л. специй "Барбекю";

– черный молотый перец;

– 200 г светлого пива или сидра;

– 30 мл растительного масла.

Нарежьте свинину крупными кусками. Если в свинине есть много лишнего жира – срежьте его и обжарьте на сковородке. Далее на нем можно жарить мясо.





Скриншот из видео

В глубокой миске смешайте специи, сахар, соль и мясо. Тщательно разомните руками мясо, накройте слоем пищевой пленки и оставьте в прохладном месте на несколько часов. Если есть время – оставьте на ночь в холодильнике.





Скриншот из видео

В сковородке с толстым дном или гусятнице разогрейте масло или жир из мяса. Обжарьте свинину со всех сторон до золотистой корочки.





Скриншот из видео

Залейте свинину пивом и накройте крышкой. Тушите мясо на маленьком огне 2 – 2,5 часа. Кусочки должны распадаться на волокна и быть мягкими. При необходимости можно подлить немного воды в процессе, если сидр или пиво испарится.





Скриншот из видео

Когда мясо полностью готово, откройте крышку, чтобы испарилась лишняя влага — соуса должно быть немного. Переложите его в миску или разомните ложкой сразу в сковородке или гусятнице.

Соус к рваной свинине

Ингредиенты для соуса:

– 100 г кетчупа;

– 25 г горчицы в зернах или 5 – 10 г обычной;

– соус ворчестер на ваш вкус;

– яблочный уксус на ваш вкус;

– щепотка соли.