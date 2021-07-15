Pulled Pork считают блюдом барбекю, ведь свинину сначала маринуют, далее томят в специальных коптильнях с настоящими дровами, а потом рвут и заправляют соусом. Подают рваную свинину с хрустящими булками и солеными огурцами.
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Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом вкусного, а главное настоящего американского бургера с рваной свининой. Вы можете приготовить бургеры собственноручно на вечеринку, сытный ужин или на семейные посиделки.
Рецепт бургера с рваной свининой
- Время: 3 часа + от 2 – 10 часов на маринование
- Порции: 3 – 4
Скриншот из видео
- Нарежьте свинину крупными кусками. Если в свинине есть много лишнего жира – срежьте его и обжарьте на сковородке. Далее на нем можно жарить мясо.
Скриншот из видео
- В глубокой миске смешайте специи, сахар, соль и мясо. Тщательно разомните руками мясо, накройте слоем пищевой пленки и оставьте в прохладном месте на несколько часов. Если есть время – оставьте на ночь в холодильнике.
Скриншот из видео
- В сковородке с толстым дном или гусятнице разогрейте масло или жир из мяса. Обжарьте свинину со всех сторон до золотистой корочки.
Скриншот из видео
- Залейте свинину пивом и накройте крышкой. Тушите мясо на маленьком огне 2 – 2,5 часа. Кусочки должны распадаться на волокна и быть мягкими. При необходимости можно подлить немного воды в процессе, если сидр или пиво испарится.
Скриншот из видео
- Когда мясо полностью готово, откройте крышку, чтобы испарилась лишняя влага — соуса должно быть немного.
- Переложите его в миску или разомните ложкой сразу в сковородке или гусятнице.
Соус к рваной свинине
- Смешайте все ингредиенты для соуса и заправьте им рваную свинину.
Скриншот из видео
- Тщательно перемешайте и выложите еще горячую массу на подрумяненную булку.
Скриншот из видео
- Дополнительно к бургеру можно добавить еще маринованные огурцы и красный маринованный лук. Приятного аппетита!